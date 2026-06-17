Luis Palma y Lech Poznan conocen su rival para la previa de Champions

Luego de conquistar el título en la liga polaca, el Lech evitó la primera ronda eliminatoria, pero en la segunda fase deberá de enfrentar al Aarhus GF, un club de fútbol de la primera división de Dinamarca .

El hondureño Luis Palma y su equipo Lech Poznan actual bicampeón del fútbol de Polonia, ya conoce a su rival de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones de Europa 2026/2027.

Según la programación de la UEFA, el Lech Poznań deberá enfrentar los partidos ante el Aarhus los días 21 o 22 de julio, y los de vuelta, los días 28 o 29 del mismo mes.

En un hipotético caso que Lech Poznan venza a los a los daneses, Luis Palma avanzará a la tercera ronda de clasificación y estará a dos juegos de la fase de play-offs de la Champions League.

Tomando en consideración que pierdan y no logren clasificar ante los daneses, el conjunto palaco pasará a disputar la tercera ronda de clasificación de la Europa League.

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Cabe recordar que en la pasada campaña, Luis Palma y el Lech Poznan jugaron la UEFA Conference League, competencia donde quedaron eliminados en octavos de final al caer por marcador global frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

El hondureño Luis Palma participará en la presente temporada como jugador del Lech Poznan, luego que el club polaco comprara en 4 millones de euros al Celtic de Escocia la ficha deportiva del catracho.