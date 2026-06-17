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Luis Palma y Lech Poznan conocen su rival para la previa de Champions

El atacante hondureño y su equipo ya conocen el rival que enfrentarán para seguir en la pelea por la Champions League.

Luis Palma y Lech Poznan conocen su rival para la previa de Champions
17 de junio de 2026 a las 16:45

El hondureño Luis Palma y su equipo Lech Poznan actual bicampeón del fútbol de Polonia, ya conoce a su rival de la segunda ronda de clasificación de la Liga de Campeones de Europa 2026/2027.

Luego de conquistar el título en la liga polaca, el Lech evitó la primera ronda eliminatoria, pero en la segunda fase deberá de enfrentar al Aarhus GF, un club de fútbol de la primera división de Dinamarca.

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Según la programación de la UEFA, el Lech Poznań deberá enfrentar los partidos ante el Aarhus los días 21 o 22 de julio, y los de vuelta, los días 28 o 29 del mismo mes.

En un hipotético caso que Lech Poznan venza a los a los daneses, Luis Palma avanzará a la tercera ronda de clasificación y estará a dos juegos de la fase de play-offs de la Champions League.

Tomando en consideración que pierdan y no logren clasificar ante los daneses, el conjunto palaco pasará a disputar la tercera ronda de clasificación de la Europa League.

Cabe recordar que en la pasada campaña, Luis Palma y el Lech Poznan jugaron la UEFA Conference League, competencia donde quedaron eliminados en octavos de final al caer por marcador global frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

El hondureño Luis Palma participará en la presente temporada como jugador del Lech Poznan, luego que el club polaco comprara en 4 millones de euros al Celtic de Escocia la ficha deportiva del catracho.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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