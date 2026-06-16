Choco Lozano recibe duro revés del Santos Laguna tras dos años en el fútbol mexicano

El Santos Laguna anunció la noche de este martes la salida del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club. A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero hizo oficial la despedida del atacante catracho, quien deja el equipo luego de un ciclo en el que, lamentablemente para ambas partes, los resultados no fueron los esperados.

“Club Santos Laguna informa que el jugador Antony Lozano finaliza su etapa con la institución. El atacante hondureño militó con los Guerreros del Torneo Apertura 2024 al Clausura 2026. El Club agradece a Antony Lozano su disposición y entrega, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, comunicó la institución. Lozano llegó al conjunto lagunero procedente del fútbol español, generando gran expectativa entre la afición por el recuerdo de otros futbolistas hondureños que dejaron huella en México, como Juan Flores y Dolmo Flores, considerados referentes históricos del club.

Sin embargo, su paso por Santos estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones. En octubre de 2025, durante un partido ante Mazatlán, el delantero sufrió una grave lesión tras una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo dejó fuera de competencia por el resto del torneo, en el que los “Guerreros” terminaron en los últimos puestos de la tabla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE