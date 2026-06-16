Choco Lozano recibe duro revés del Santos Laguna tras dos años en el fútbol mexicano

El Santos Laguna anunció la noche de este martes la salida del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club.
A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero hizo oficial la despedida del atacante catracho, quien deja el equipo luego de un ciclo en el que, lamentablemente para ambas partes, los resultados no fueron los esperados.
“Club Santos Laguna informa que el jugador Antony Lozano finaliza su etapa con la institución. El atacante hondureño militó con los Guerreros del Torneo Apertura 2024 al Clausura 2026. El Club agradece a Antony Lozano su disposición y entrega, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, comunicó la institución.
Lozano llegó al conjunto lagunero procedente del fútbol español, generando gran expectativa entre la afición por el recuerdo de otros futbolistas hondureños que dejaron huella en México, como Juan Flores y Dolmo Flores, considerados referentes históricos del club.
Sin embargo, su paso por Santos estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones. En octubre de 2025, durante un partido ante Mazatlán, el delantero sufrió una grave lesión tras una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo dejó fuera de competencia por el resto del torneo, en el que los “Guerreros” terminaron en los últimos puestos de la tabla.
Tras finalizar la temporada, Lozano quedó como agente libre y el club decidió no renovar su contrato, por lo que ahora deberá definir su próximo destino profesional.
En su etapa con Santos Laguna, el atacante registró 24 partidos disputados, 1,810 minutos jugados, cinco goles y una asistencia.