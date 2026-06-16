Infidelidad sacude a Brasil: llevó a su amante al Mundial y salen las fotos a la luz

Una investigación de periodistas reveló imágenes y gastos de la persona con su amante en Nueva York.
La gestión de Samir Xaud al frente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quedó bajo el foco de la polémica después de que una investigación periodística revelara un presunto uso de recursos de la entidad para financiar viajes y hospedajes de mujeres cercanas a su círculo personal.
Entre ellas figura la empresaria Camila Cristina Andrade, con quien, según la publicación, mantendría una relación sentimental.
De acuerdo con una investigación difundida por Portal Léo Dias, Xaud, que actualmente se encuentra en Estados Unidos siguiendo el Mundial, habría utilizado fondos de la CBF para cubrir gastos relacionados con Andrade.
El informe señala que la empresaria se alojó en el hotel Hyatt Regency Grand Central de Nueva York entre el 2 y el 10 de junio, una estancia cuyo costo ascendió a 59.424,81 reales (alrededor de 11.700 dólares).
La misma investigación asegura que el 3 de junio ambos compartieron una cena en el exclusivo restaurante Harry Cipriani, ubicado en Manhattan.
Fotografías divulgadas por el portal muestran a Xaud y Andrade juntos en el lugar, además de abandonar el establecimiento en el mismo vehículo de alquiler utilizado por el dirigente durante su permanencia en la ciudad.
Según el medio brasileño, Andrade, originaria de Rorainópolis, en el estado de Roraima, la misma región de donde proviene Xaud, permaneció en Nueva York después de aquel encuentro.
Mientras tanto, el presidente de la CBF regresó a Brasil, donde participó en actividades institucionales junto a la selección femenina y asistió al amistoso frente a Estados Unidos disputado en el estadio Castelão de Fortaleza, además de reunirse con su esposa.
La investigación también sostiene que la empresaria habría viajado posteriormente a México, donde Xaud se reencontró con su esposa durante los actos inaugurales de la Copa del Mundo.
El informe añade que este no sería un hecho aislado. Según la publicación, en diciembre pasado otra mujer vinculada al entorno del dirigente, la influencer digital y farmacéutica Tamires Fernandes Barcellos, conocida en redes sociales como Tata Barcellos, viajó desde Río de Janeiro hasta Doha, Catar, para presenciar la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y PSG.
La investigación detalla que el viaje incluyó boletos en clase ejecutiva de la aerolínea Emirates y una estadía en el hotel The Ritz-Carlton Doha. La reserva se realizó a nombre de Tamires Fernandes Barcellos y la factura del alojamiento, valorada en 17.424 reales (aproximadamente 3.400 dólares), habría sido enviada a la CBF.
Asimismo, el medio asegura que Barcellos tuvo acceso a la zona VIP del encuentro, donde fue vista junto a familiares y acompañantes de futbolistas de Flamengo, entre ellos la influencer Karoline Lima.
Karoline Lima es una modelo e influencer brasileña de gran popularidad en redes sociales, reconocida por su estilo de vida y por sus mediáticas relaciones con futbolistas profesionales, especialmente opor ser ex pareja de Militao.
Tras la difusión de las acusaciones, la Confederación Brasileña de Fútbol solicitó plazo hasta la tarde de este 16 de junio para pronunciarse oficialmente y ofrecer explicaciones sobre el caso que involucra a su presidente.
Hasta el momento, la esposa y ni el presidente se ha pronunciado sobre el escándalo que sacude a todo Brasil en pleno mundial.