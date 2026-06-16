Infidelidad sacude a Brasil: llevó a su amante al Mundial y salen las fotos a la luz

El informe añade que este no sería un hecho aislado. Según la publicación, en diciembre pasado otra mujer vinculada al entorno del dirigente, la influencer digital y farmacéutica Tamires Fernandes Barcellos, conocida en redes sociales como Tata Barcellos, viajó desde Río de Janeiro hasta Doha, Catar, para presenciar la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y PSG.