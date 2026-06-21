Kervin Arriaga se quebranta entre lágrimas por mensaje profético

Kervin Arriaga protagonizó un emotivo momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El futbolista hondureño, actualmente jugador del Levante, no pudo contener las lágrimas durante un culto evangélico al escuchar una palabra profética que, según el pastor, revelaba detalles de su pasado, su presente y el futuro de su carrera profesional.
El mediocampista pasó al frente acompañado de su familia mientras el líder de la iglesia evangélica oraba por ellos. En medio del mensaje, el pastor recordó la infancia de Arriaga, señalando que cuando tenía entre 10 y 12 años le pidió a Dios sueños que parecían imposibles y que, con el paso de los años, cada uno de ellos se fue cumpliendo.
Durante la ministración también se destacó el compromiso que Kervin habría hecho con Dios desde pequeño, prometiendo servirle y honrarle, además de ayudar a su madre. El mensaje recordó las dificultades que atravesó su familia y el anhelo que tenía de darle una mejor vida a quien sacrificó tanto por él durante su niñez.
Uno de los momentos más impactantes llegó cuando el pastor aseguró que Dios estaba abriendo “tres puertas” delante del futbolista. Según las palabras pronunciadas, Arriaga tendría tres ofertas sobre la mesa y sería él quien decidiría cuál camino tomar, tanto desde el punto de vista deportivo como económico.
La profecía también afirmó que el tiempo de cosecha había llegado para el seleccionado hondureño y que, independientemente del destino que elija, contará con respaldo, éxito y nuevas oportunidades. Además, se aseguró que lo que está viviendo actualmente es apenas el inicio de algo mucho mayor para su carrera y su vida personal.
Visiblemente quebrantado por el mensaje, el conocido “Misilito” escuchó cada palabra entre lágrimas, mientras sus familiares permanecían a su lado. El emotivo momento generó numerosas reacciones entre los presentes y en redes sociales, donde muchos destacaron la fe del jugador y expresaron que, si son los planes de Dios, todo será posible para el futbolista hondureño.