Dereck Moncada debuta con el Lugano de la primera división de Suiza ¿Cómo le fue?

El catracho y su equipo emprendió su primer encuentro amistoso contra el Rapperswill de la segunda división de Grecia donde finalizaron con un empate 1-1.

El futbolista hondureño Dereck Moncada emprendió un nuevo desafío en su carrera deportiva tras su paso por fútbol colombiano, ahora llega al balompié europeo para defender la camisa del Lugano FC con el sueño escribir su propia historia.

A pesar de haber llegado recientemente al Lugano, Dereck Moncada disputó 59 minutos del partido, tuvo buenas acciones, pero fue amonestado con tarjeta amarilla.



Moncada aún no se estrenó en su debut en el Lugano, pero dejó una gran muestra de su talento prometedor y la experiencia que ha ido adquiriendo.



El conjunto negro y blanco está en plena temporada donde prepara su debut en los playoffs de la UEFA Conference League.

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Lugano volverá a jugar el viernes 10 de julio ante en Heidenheim de Alemania a las 10:00 AM, hora hondureña. Una semana más tarde, chocarán ante el Vaduz FC de Liechtenstein en un tercer amistoso