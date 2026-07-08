Romell Quioto confirma su futuro y seguirá jugando en el fútbol de Arabia Saudita

El futuro de Romell Quioto ya quedó definido. Luego de ser dado de baja por el Al Faisaly, club con el que logró el ascenso a la primera división, el delantero hondureño continuará su carrera en el fútbol saudí tras llegar a un acuerdo con el Al Ula. El atacante catracho ya se incorporó a la disciplina de su nuevo equipo y en las próximas horas firmará un contrato por una temporada. Su objetivo será convertirse en una de las principales figuras del Al Ula y luchar por el ascenso a la máxima categoría del balompié saudí.

Antes de emprender su viaje hacia Medio Oriente, Quioto se mantuvo entrenando con el Club Olimpia en Honduras para no perder ritmo competitivo mientras resolvía su futuro. Esa preparación le permitió llegar en óptimas condiciones físicas a su nuevo destino.

El Al Ula realiza actualmente su pretemporada en Eslovenia, aprovechando las condiciones climáticas del verano europeo antes del inicio oficial de la temporada, programado para mediados de agosto. Con este nuevo desafío, Romell Quioto sumará su cuarta experiencia en el fútbol de Arabia Saudita. Su recorrido comenzó en el Al Arabi SC, posteriormente defendió los colores del Al Najma SC y más recientemente fue pieza importante del Al Faisaly, con el que consiguió el ascenso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE