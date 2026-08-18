Musiala preocupa a todos: se volvió a desplomar y esto informa el Bayern sobre su salud

Jamal Musiala vuelve a desplomarse en juego amistoso del Bayern Múncih y preocupa a todos: esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del joven futbolista de Alemania.
Jamal Musiala volvió a protagonizar un enorme susto. La estrella del Bayern de Múnich se desplomó nuevamente sobre el césped durante el amistoso ante el Heidenheim.
El episodio ocurrió pocos minutos después de su ingreso al terreno de juego. Musiala apenas llevaba cuatro minutos en cancha cuando cayó al suelo, generando preocupación inmediata entre sus compañeros.
Los futbolistas de ambos equipos formaron un círculo alrededor del alemán mientras los servicios médicos acudían rápidamente para atenderlo y conocer su estado.
Tras recibir asistencia durante varios minutos, Musiala logró incorporarse. El mediapunta, visiblemente desorientado, caminó hacia la zona de vestuarios acompañado por miembros del cuerpo técnico.
A diferencia del episodio ocurrido días atrás ante el RB Leipzig, esta vez Musiala pudo abandonar el terreno de juego por sus propios medios, aunque el susto volvió a ser mayúsculo.
El nuevo desvanecimiento genera todavía más preocupación debido a que se produce pocos días después de un episodio similar sufrido por el futbolista en el amistoso frente al Leipzig.
En aquel encuentro, Musiala también se desplomó sobre el césped y necesitó atención. Ismael Saibari incluso intervino para evitar que el jugador sufriera un golpe mayor durante la caída.
El Bayern había sometido previamente al futbolista de 23 años a varias pruebas médicas antes del partido. Vincent Kompany decidió darle minutos al considerar que no existía un impedimento médico de gravedad.
El primer episodio había sido atribuido por el club a las altas temperaturas registradas durante el encuentro. Sin embargo, el nuevo desvanecimiento ocurrió en condiciones climáticas más llevaderas.
Ahora, el Bayern deberá realizar nuevas evaluaciones médicas para determinar qué provocó el segundo episodio y conocer si existe algún problema que requiera mayor atención.
Musiala atraviesa un momento complicado después de haber estado alejado de los terrenos de juego durante meses debido a una grave lesión muscular que frenó su continuidad con el conjunto bávaro.
El futbolista todavía no se ha pronunciado públicamente sobre estos dos episodios de indisposición. Mientras tanto, la preocupación crece alrededor de una de las grandes figuras del Bayern.
Pese al susto, el encuentro ante el Heidenheim continuó con normalidad. El conjunto dirigido por Vincent Kompany terminó imponiéndose por 4-2 en el partido amistoso.
El Bayern espera conocer pronto los resultados de las nuevas pruebas realizadas a Musiala. El objetivo será determinar el alcance del problema antes de tomar cualquier decisión sobre su regreso a la competición.