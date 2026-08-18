Real Madrid lo concreta, el 9 del Barcelona y golpe en el Chelsea de Xabi Alonso

Ayoze, opción para la delantera del Barcelona. Apenas quedan dos semanas de mercado y la llegada de Julián Álvarez al conjunto catalán sigue siendo muy difícil. Ante este escenario, según avanzó el periodista David Sánchez en La Tribu, el atacante del Villarreal le encanta a Hansi Flick y haría todo lo posible por vestir de azulgrana si se concreta una negociación por su cláusula.