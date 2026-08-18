Real Madrid lo concreta, el 9 del Barcelona y golpe en el Chelsea de Xabi Alonso

Barcelona por fin anunció el fichaje de Rodri, pero ahora trabaja en el delantero centro y apareció un nombre que nadie esperaba. Juventus tiene nuevo portero y esto pasa con Bruno Fernandes.
Ayoze, opción para la delantera del Barcelona. Apenas quedan dos semanas de mercado y la llegada de Julián Álvarez al conjunto catalán sigue siendo muy difícil. Ante este escenario, según avanzó el periodista David Sánchez en La Tribu, el atacante del Villarreal le encanta a Hansi Flick y haría todo lo posible por vestir de azulgrana si se concreta una negociación por su cláusula.
Refuerzo en la defensa para el Newcastle. El club de la Premier League hizo oficial la llegada de Amar Dedic por 36 millones de euros tras destacar una temporada en el Benfica. Con 24 años y participación mundialista, el carrilero bosnio firmó un compromiso por las próximas cinco campañas para dar el salto al fútbol inglés.
Negociaciones para extender un contrato en el United. Bruno Fernandes se encuentra en conversaciones con la directiva de Old Trafford tras rechazar una oferta del Galatasaray. El talentoso mediocampista portugués busca ampliar su estadía tras convertirse en el máximo asistente histórico en una misma temporada de la liga inglesa.
Interés desde Arabia Saudita por Ollie Watkins. Según The Athletic, el Aston Villa está al tanto de los movimientos del Al Hilal para buscar un relevo ante la posible salida de Benzema. Pese al deseo del cuadro árabe, el técnico Unai Emery peleará por retener a su principal referente goleador de 30 años.
El Arsenal busca reforzar su zona de ataque. Con la incertidumbre sobre Julián Álvarez, la directiva de Mikel Arteta vuelve a tener en carpeta a Kenan Yildiz para potenciar las bandas o el centro de la ofensiva. El joven atacante turco de 21 años milita en la Juventus, donde tiene un vínculo firmado hasta 2031.
Experiencia mundialista para la Ligue 1. Djibril Sidibé es nuevo jugador del Le Mans FC con un acuerdo por dos temporadas más una opcional. El veterano lateral de 34 años, campeón del mundo con Francia en 2018, llega tras defender la camiseta de clubes como Lille, Mónaco, Everton y Toulouse.
Continuidad garantizada en el fútbol brasileño. El presidente Osmar Stabile anunció la renovación de Memphis Depay por dos años con el Corinthians tras momentos de tensión con la hinchada. De esta manera, el exjugador del Barcelona mantendrá su vinculación tras arribar al club en 2024. Al mandatario lo había amenazado de muerte si no lo renovaba.
Fichaje en el centro del campo para el Dortmund. Joey Veerman desembarca en la Bundesliga procedente del PSV a cambio de 22 millones de euros. Tras registrar ocho goles y 14 asistencias en el último torneo neerlandés, el volante de 27 años se vinculó al conjunto alemán hasta 2031.
Interés español por una promesa del Santos. Tal como informan desde Brasil, Sevilla y Rayo Vallecano negocian una cesión con opción de compra cercana a los 10 millones de euros por Robinho Jr. La joya de 18 años, hijo del exjugador del Real Madrid, puede actuar como extremo o mediapunta.
La Real Sociedad busca recambio en ataque. Según Noticias de Gipuzkoa, Gonzalo Plata aparece como alternativa para reforzar el frente ofensivo txuri-urdin y acompañar a Fabio Silva. El extremo ecuatoriano de 25 años busca salir del Flamengo, aunque también atrae la atención del Mónaco y de la liga rusa.
Conversaciones avanzadas en San Sebastián. Tal como informa el periodista Matteo Moretto, el equipo dirigido por Matarazzo ultima la llegada de Edson Álvarez procedente del West Ham. El mediocentro mexicano dio el visto bueno para bajarse el sueldo y pidió facilidades a la entidad inglesa para salir.
Movimientos en la zaga del Betis. El Fulham presentó una oferta formal por Natan para llevarlo a la Premier League. Pese al interés inglés, el central brasileño dejó claro que desea seguir feliz en el club verdiblanco, mientras la directiva de Arbeloa también monitorea al joven Abdelhamid Aït Boudlal.
Nueva etapa en la portería de la Juventus. Guglielmo Vicario llegó a Italia y firmó su vinculación a préstamo procedente del Tottenham con opción de compra de ocho millones. Tras descartarse otros rumores, el técnico Spalletti ya cuenta con su nuevo guardameta titular.
Patrick Vieira asume la banca de Senegal. El extécnico del Crystal Palace y Genoa cerró su acuerdo para dirigir al seleccionado africano. Tras la dolorosa eliminación en dieciseisavos del Mundial ante Bélgica, el histórico exfutbolista francés inicia una nueva etapa al mando del equipo nacional.
Refuerzo oficial para la zaga del Girona. Abdul Mumin se convirtió en nuevo futbolista rojiblanco tras firmar por tres temporadas hasta 2029. El marcador central ghanés llegó con la carta de libertad para aportar fortaleza defensiva al equipo en la división de plata.
Posible salida anticipada en Vigo. De acuerdo con la información de Matteo Moretto, Matías Vecino se encuentra evaluando la rescisión de su contrato con el Celta. A pesar de haberse incorporado a principios de año y contar con vínculo hasta 2027, el volante uruguayo saldría del club.
Fichaje confirmado en la capital italiana. Rodrigo Mora aterrizó en Roma y fue recibido entre aplausos por los aficionados de su nueva escuadra. Procedente del FC Porto, el prometedor mediocampista portugués estampará su firma en un contrato de larga duración hasta 2031.
Traspaso millonario en la Ciudad Condal. El FC Barcelona oficializó la incorporación de Rodri Hernández con un acuerdo válido hasta el año 2030. La operación con el conjunto inglés se concretó tras pactar una cifra total de 75 millones de euros entre montos fijos y variables.
Acuerdo para un cambio de club en Londres. Aston Villa y West Ham alcanzaron un pacto por la salida de Aaron Wan-Bissaka mediante una cesión con compra obligatoria. Con el visto bueno del lateral congoleño, las pruebas médicas se programarán para los próximos días.
Negociación para rescindir en Turín. La directiva de la Juventus ofreció a Arthur Melo finalizar de mutuo acuerdo su vínculo contractual. El centrocampista brasileño busca quedar como agente libre a finales de mes para encontrar un nuevo destino en el mercado.
Renovación en la cantera del Real Madrid concretada Según informa ESPN, la entidad madridista cerró de forma discreta la extensión de contrato de Thiago Pitarch. El joven centrocampista de 19 años renueva su vinculación con la plantilla merengue para ponerse de forma definitiva a las órdenes de José Mourinho.
Posible cambio accionarial en la cúpula del Chelsea. Según informa el Daily Mail, Todd Boehly está dispuesto a vender su participación en el club a Clearlake Capital. El presidente y socio principal del conjunto londinense abrió la puerta a su salida cuatro años después del traspaso de la entidad, mientras Mark Walter también evalúa traspasar sus acciones. Xabi Alonso espera que esto no golpee su proyecto.