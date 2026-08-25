Barcelona toma importante decisión con el 9 tras no fichar a Julián Álvarez

Álvarez al FC Barcelona. A pesar de la tensión que se vive en el club rojiblanco tras las protestas de la afición en el partido contra el Villarreal, la directiva colchonera prefiere negociar con el Arsenal antes que reforzar a un rival directo en LaLiga. Ante esta situación, la dirección deportiva del Barça, liderada por Deco, y el técnico Hansi Flick han decidido activar su "plan B", que consiste en no fichar a ningún otro delantero en este mercado de verano, según informa diario Marca.

El club considera que a tan solo una semana del cierre del mercado es casi imposible encontrar un atacante de primer nivel, ya que ningún equipo dejará salir a una de sus estrellas sin margen para buscar un sustituto. Flick afrontará la temporada con la plantilla actual, convencido del rendimiento y la polivalencia de sus atacantes tras ver buenas actuaciones como la de Raphinha ante el Elche. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además, el entrenador alemán confía en el talento de los jóvenes de la cantera, como Hamza Abdelkarim, máximo goleador de la pretemporada, y Bisiwu. De no obtener los resultados esperados en los próximos meses, el club esperará a la ventana de traspasos de enero para reconsiderar la llegada de un refuerzo.