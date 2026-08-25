Se separó de su novia tras 18 meses y un desliz revela su nuevo romance con modelo

¿Infidelidad? Una figura del Manchester City se hizo tendencia en las redes sociales luego de revelarse su nuevo romance con una modelo alemana luego de terminar su noviazgo de 18 meses.
Rúben Dias volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. Un video publicado por una reconocida modelo encendió las sospechas y un detalle del lugar hizo que los usuarios comenzaran a atar cabos.
Un video grabado desde la cama de una lujosa mansión en Cheshire (Inglaterra), exhibió, sin pretenderlo, el nuevo romance entre el defensor del Manchester City y la hermosa influencer alemana Valentina Best.
El registro, difundido en la cuenta de TikTok de la modelo, bastó para que usuarios y medios británicos identificaran el escenario y confirmaran la relación del futbolista con la creadora de contenido conocida como 'Vally'. La noticia, detallada por The Sun y Daily Mail, se propagó rápidamente en las redes sociales.
La clave estuvo en los detalles del entorno. Los usuarios más atentos reconocieron en el video la decoración de la habitación principal y otros espacios como la cocina y el gimnasio privado. Estas áreas coincidían con las imágenes promocionales de la vivienda, una propiedad de 5,4 millones de uros ubicada en una exclusiva zona de Alderley Edge.
El diario portugués A Bola sumó otra pista: una fotografía de Valentina Best frente a un local de Costa Coffee, establecimiento ubicado en inmediaciones de la residencia de Rúben Dias.
El inmueble fue adquirido por el zaguero y la presentadora británica Maya Jama en diciembre pasado, tras resultar beneficiados por un sorteo benéfico de Omaze. La convivencia en la mansión se mantuvo hasta abril, cuando la pareja decidió separar sus caminos.
Mientras su exnovia encaraba nuevos proyectos televisivos, Dias se enfocaba en los compromisos deportivos con los 'Cityzens' y la selección de Portugal de cara al Mundial 2026, donde cayeron en octavos de final ante España.
Cabe mecionar que por esas fechas, también se desataron rumores sobre una supuesta infidelidad, cuando The Sun publicó que Dias fue vinculado con la actriz portuguesa Daniela Melchior. Sin embargo, el jugador lo desmintió rotundamente a través de sus redes sociales.
Ahora, el video de Valentina no solo expuso la ubicación, sino que también permitió a sus seguidores reconstruir el recorrido de la relación. Los primeros rumores de un vínculo entre Dias y la modelo surgieron en 2024 de manera discreta por interacciones en redes antes de que él formalizara su romance con Maya.
Valentina, de 28 años, goza de una sólida presencia digital, con más de 170.000 seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Suele compartir contenidos sobre viajes, rutinas diarias y colaboraciones con marcas europeas relacionadas al modelaje, moda y belleza.
El video que originó el revuelo muestra a 'Vally' recostada en la cama, grabando un clip sobre la pronunciación de palabras en inglés. No hizo falta una confirmación explícita: la combinación de la decoración, el mobiliario y las vistas a la calle permitió a los usuarios identificar la mansión de Rúben Dias.
Una selfie de la influencer alemana con la cafetería Costa Coffee de fondo cerró el círculo para los llamados "detectives digitales", según describió el Daily Mail.
Dicha filtración casual se produce tras la ruptura de Dias y Maya Jama, quienes compartieron 18 meses de noviazgo y adquirieron juntos la mansión de Cheshire. Tras su separación, el futbolista reconoció que "como cualquier otra persona, tengo la ilusión de encontrar una relación seria y estable".
El video de Valentina se posicionó como el principal indicio del nuevo romance, desatando una ola de comentarios y especulaciones en redes. Muchos usuarios consideran que Rúben estaba tracionando a Maya, mientras que otros creen que solo se trata de una nueva relación sentimental del portugués.
Por el momento, ni el futbolista ni la modelo han emitido declaraciones públicas sobre la relación, pero las imágenes y la coincidencia de escenarios confirman lo que ya circula en la prensa rosa británica.