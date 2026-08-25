Se separó de su novia tras 18 meses y un desliz revela su nuevo romance con modelo

La clave estuvo en los detalles del entorno. Los usuarios más atentos reconocieron en el video la decoración de la habitación principal y otros espacios como la cocina y el gimnasio privado. Estas áreas coincidían con las imágenes promocionales de la vivienda, una propiedad de 5,4 millones de uros ubicada en una exclusiva zona de Alderley Edge.