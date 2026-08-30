Flick se olvida de Julián: Barcelona concreta a su nuevo '9' por 10 millones

El Barcelona se olvida por ahora de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid de traspasarlo y concreta el fichaje de Gabriel Jesús, delantero del Arsenal, según reveló este domingo el periodista Fabrizio Romano y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la operación. Ante la imposibilidad de fichar en este mercado de verano a Julián, la entidad azulgrana tiene avanzado un acuerdo con el club inglés para incorporar al delantero brasileño, cuyo contrato con los 'Gunners' termina el próximo 30 de junio. Según las mismas fuentes cercanas a la negociación, el Barça pagará al Arsenal una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables por el traspaso de Gabriel Jesús.

El acuerdo entre ambas entidades está tan avanzado que el futbolista podría viajar a la Ciudad Condal para firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de verano. El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos principales del técnico Hansi Flick y Deco, director deportivo del club, tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Julián era el ‘plan A’ del conjunto catalán para ocupar dicho puesto, pero la negativa del Atlético a venderlo ha obligado al Barcelona a mover ficha con Gabriel Jesús.

Pese a la inminente llegada del brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al delantero argentino, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del cuadro rojiblanco, con preferencia de vestir de azulgrana. Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.