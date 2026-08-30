Flick se olvida de Julián: Barcelona concreta a su nuevo '9' por 10 millones

El Barcelona se olvida por ahora de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid de traspasarlo y concreta el fichaje de Gabriel Jesús, delantero del Arsenal, según reveló este domingo el periodista Fabrizio Romano y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la operación.
Ante la imposibilidad de fichar en este mercado de verano a Julián, la entidad azulgrana tiene avanzado un acuerdo con el club inglés para incorporar al delantero brasileño, cuyo contrato con los 'Gunners' termina el próximo 30 de junio.
Según las mismas fuentes cercanas a la negociación, el Barça pagará al Arsenal una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables por el traspaso de Gabriel Jesús.
El acuerdo entre ambas entidades está tan avanzado que el futbolista podría viajar a la Ciudad Condal para firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de verano.
El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos principales del técnico Hansi Flick y Deco, director deportivo del club, tras la marcha de los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.
Julián era el ‘plan A’ del conjunto catalán para ocupar dicho puesto, pero la negativa del Atlético a venderlo ha obligado al Barcelona a mover ficha con Gabriel Jesús.
Pese a la inminente llegada del brasileño, la entidad azulgrana sigue interesada en contratar, en un futuro, al delantero argentino, que este verano manifestó públicamente su intención de salir del cuadro rojiblanco, con preferencia de vestir de azulgrana.
Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesús, internacional con la selección brasileña, es un experimentado delantero que en el fútbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.
En verano de 2022, el club londinense pagó algo más de 50 millones de euros a los 'Cityzens' por su fichaje. Su rendimiento en Londres ha sido algo irregular debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025.
Tras recuperarse de esta grave lesión, Gabriel Jesús jugó el curso pasado 27 partidos en los que anotó 6 tantos. Ahora, alista las maletas para vivir su primera experiencia en LaLiga con la '9' del Barcelona.