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EN VIVO: ¡Mbappé anota y Real Madrid está goleando al Málaga!

El conjunto blanco se puso en ventaja con el tanto de Bellingham, un gol en contra del portero Alfonso Herrero y un derechazo de Kylian.

EN VIVO: ¡Mbappé anota y Real Madrid está goleando al Málaga!
VS
30 de agosto de 2026 a las 08:00

- REAL MADRID VS. MÁLAGA, EN DIRECTO

- ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid se mide contra el Málaga en el Bernabéu y José Mourinho introduce cinco cambios en el once titular respecto al que presentó en los dos primeros partidos de LaLiga con victorias 1-2 ante el Espanyol y 4-1 contra la Real Sociedad.

Trent Alexander-Arnold entra por Denzel Dumfries en el lateral derecho y en el izquierdo Marc Cucurella por Álvaro Carreras. En el centro de la defensa se estrena esta campaña Antonio Rüdiger, ocupando el sitio de Ibrahima Konaté.

En el centro del campo, Bernardo Silva y Arda Güler descansan para dar entrada a Eduardo Camavinga y Brahim Díaz.

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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