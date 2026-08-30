EN VIVO: ¡Mbappé anota y Real Madrid está goleando al Málaga!

Real Madrid se mide contra el Málaga en el Bernabéu y José Mourinho introduce cinco cambios en el once titular respecto al que presentó en los dos primeros partidos de LaLiga con victorias 1-2 ante el Espanyol y 4-1 contra la Real Sociedad.

Trent Alexander-Arnold entra por Denzel Dumfries en el lateral derecho y en el izquierdo Marc Cucurella por Álvaro Carreras. En el centro de la defensa se estrena esta campaña Antonio Rüdiger, ocupando el sitio de Ibrahima Konaté.

En el centro del campo, Bernardo Silva y Arda Güler descansan para dar entrada a Eduardo Camavinga y Brahim Díaz.

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.