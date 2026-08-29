Messi llegó a los 927: sus cuatro golazos en la paliza del Inter Miami en la MLS

Leo Messi lideró este sábado la contundente victoria del Inter Miami sobre el CF Montréal (7-1) por la temporada regular de la MLS 2026. El astro argentino firmó cuatro dianas de gran factura para llegar a los 18 tantos y convertirse en el máximo goleador del torneo.

El encuentro se disputó en el Nu Stadium de Miami y las emociones comenzaron con el tanto de Casemiro. El volante brasileño conectó de cabeza un tiro de esquina a los 19 minutos para abrir el marcador y festejar su primera diana en la liga de Estados Unidos.

Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2026

La visita logró responder al 37' por medio del alemán Fabian Herbers. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con la igualdad, apareció Messi para volver a poner en ventaja a su escuadra solo dos minutos más tarde.

El rosarino ejecutó un potente tiro libre desde el sector derecho. El remate de zurda sufrió un leve desvío en el defensor Luca Petrasso, lo que terminó de descolocar al arquero chileno Thomas Gillier para meterse entre sus piernas y decretar el 2-1 parcial.

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Tras la pausa, Messi estiró la ventaja del Inter Miami con una enorme jugada individual. Recibió la pelota encarando de frente, dejó a varios rivales en el camino con una sucesión de gambetas dentro del área y definió cruzado con categoría ante la salida del guardameta.