Messi llegó a los 927: sus cuatro golazos en la paliza del Inter Miami en la MLS

Leo Messi lideró este sábado la contundente victoria del Inter Miami sobre el CF Montréal (7-1) por la temporada regular de la MLS 2026. El astro argentino firmó cuatro dianas de gran factura para llegar a los 18 tantos y convertirse en el máximo goleador del torneo.
El encuentro se disputó en el Nu Stadium de Miami y las emociones comenzaron con el tanto de Casemiro. El volante brasileño conectó de cabeza un tiro de esquina a los 19 minutos para abrir el marcador y festejar su primera diana en la liga de Estados Unidos.
Así marcha la tabla de posiciones de la MLS 2026
La visita logró responder al 37' por medio del alemán Fabian Herbers. Cuando parecía que el primer tiempo terminaba con la igualdad, apareció Messi para volver a poner en ventaja a su escuadra solo dos minutos más tarde.
El rosarino ejecutó un potente tiro libre desde el sector derecho. El remate de zurda sufrió un leve desvío en el defensor Luca Petrasso, lo que terminó de descolocar al arquero chileno Thomas Gillier para meterse entre sus piernas y decretar el 2-1 parcial.
Tras la pausa, Messi estiró la ventaja del Inter Miami con una enorme jugada individual. Recibió la pelota encarando de frente, dejó a varios rivales en el camino con una sucesión de gambetas dentro del área y definió cruzado con categoría ante la salida del guardameta.
A la fiesta se sumó el uruguayo Luis Suárez en el 80' tras una asistencia de Messi y establecer con un derechazo el 4-1. Pero el '10' quería más y firmó su triplete en el 83' después de recibir de Rodrigo De Paul y definir por encima del portero. Alexander Shaw, con un disparo fuera del área, estableció el sexto.
Sin embargo, Messi tendría una oportunidad más desde el tiro libre y anotó el séptimo definitivo con un remate que superó la barrera en la úlima acción del encuentro (96').
De esta manera, el Inter Miami finlamente rompe una mala racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Las 'Garzas' habían caído contra el Monterrey y León por la Leagues Cup, y ante el Nashville y Toronto por la MLS. Empataron frente a Philadelphia.
El equipo de Messi vuelve a sumar los tres puntos y se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 42 unidades, solo superado por el líder Nashville que tiene 50 unidades.
Por su parte, el delantero argentino ya registra 927 goles en su carrera profesional y se coloca a 521 dianas de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués cuenta con 978.
La próxima cita para el conjunto rosa será el sábado cuando reciban al Atlanta United por la jornada 23 del campeonato norteamericano.