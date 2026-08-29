Mourinho borra a campeones del mundo y revela quién debe ganar el Balón de Oro 2026

“Es una cosa individualmente muy bonita. Jugadores de nivel Balón de Oro tenemos tres o cuatro nosotros. El Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que, cuando dejan de jugar, echamos de menos por la eternidad. Yo echo de menos a (Diego) Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo , Leo Messi, (Zinedine) Zidane...”, señaló en la rueda de prensa ofrecida este sábado, previa al encuentro liguero del domingo frente al Málaga.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió que él entiende el Balón de Oro, que premia al mejor jugador de la temporada, como a un futbolista que “echa de menos” cuando se retira y no por los títulos colectivos, a la vez que aseguró que, para él, el merecedor de este premio es su futbolista Kylian Mbappé.

“No puedes dar el Balón de Oro a un jugador por que gane la ‘Champions’ o el Mundial. Si quieres premiar estos títulos, premia a los entrenadores. El Balón de Oro la duda es Luis Enrique (Martínez) o Luis de la Fuente. Jugador es otro”, añadió.

Además, recordó, sin nombrarlo directamente, que fue Mbappé quien “hizo historia” este verano al convertirse en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales; algo que ha señalado en anteriores rueda de prensa.

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“Otra cosa es ser el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser del París Saint-Germain o de la selección española. Los mejores ya sabemos quiénes son y dónde están, aquí. Y sabemos quién ha hecho historia este verano -en referencia a que Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales-. Luego, el Balón de Oro tiene política y cuando entra la política no me gusta tanto”, completó.