Calendario de la Champions: Madrid debuta contra favorito y Barca, accesible

El Real Madrid empezará la Liga de Campeones contra el Inter en el Bernabéu; el Barcelona, frente al Feyenoord en el Camp Nou; el Atlético de Madrid, contra el Liverpool en Anfield; el Betis, en el campo del Lille, y el Villarreal, ante el Borussia Dortmund en Alemania, según el calendario de la competición anunciado este sábado. El Real Madrid, el Betis y el Villarreal se estrenarán en esta edición el martes 8 de septiembre, los tres a la 1:00 p.m hora de Honduras, mientras que el Atlético y el Barcelona lo harán el miércoles 9 de septiembre. El conjunto azulgrana a las 10:45 a.m y el rojiblanco a las 1:00 p.m.

El sorteo del pasado jueves quedó ya configurado en fechas este sábado, cuando la UEFA comunicó el calendario de toda la primera fase del torneo.

Arsenal-Real Madrid, el 9 de diciembre

Tras debutar contra el Inter en casa, el Real Madrid jugará el miércoles 14 de octubre, contra el Roma en la capital italiana; el miércoles 21 de ese mismo mes frente al Leipzig como local y el 4 de noviembre, también miércoles, en Atenas contra el AEK, dentro de las primeras cuatro citas del torneo. Después, con todos los restantes duelos a las recibirá en la quinta, el martes 24 de noviembre, al PSV Eindhoven; en la sexta, el miércoles 9 de diciembre, visitará al Arsenal; en la séptima, el martes 19 de enero, se enfrentará al LASK en el Bernabéu; y en la octava y última, el miércoles 27 de enero, concluirá la ronda ante el Shakthar Donetsk en Londres, en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El PSG-Barcelona, el 20 de octubre

El Barcelona , después de iniciar la competición ante el Feyenoord el miércoles 9 de septiembre en el Camp Nou, jugará el 13 de octubre, martes, frente al Galatasaray en Turquía; el 20 de octubre, también martes, al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes; y el 3 de noviembre, igualmente martes, al Aston Villa en terreno barcelonista. El miércoles 25 de noviembre, en el otro encuentro junto al debut que disputará a la 18.45 horas en esta fase, viajará a Bakú para medirse al debutante Sabah; el martes 8 de diciembre recibirá al Manchester City en Barcelona; el miércoles 20 de enero viajará a Lisboa para jugar con el Sporting de Portugal; y el 27 de enero se medirá en casa al Como de Cesc Fábregas, exjugador del conjunto azulgrana y campeón del mundo con España.

Duro inicio para el Atlético

El Atlético de Madrid iniciará la competición en Anfield contra el Liverpool, como también ocurrió el pasado curso con derrota por 3-2 para después proseguir su recorrido frente al Manchester United en el Metropolitano (el martes 13 de octubre a las 21.00); frente al Stuttgart en Alemania (el martes 30 de octubre a las 21.00) y contra el Bayern Múnich en el estadio rojiblanco (el martes 3 de noviembre a las 21.00).

Ya el miércoles 25 de noviembre, a las 21.00, repetirá en casa contra el Viking, campeón de la liga noruega; el miércoles 9 de diciembre jugará en Eindhoven contra el PSV, igualmente a las 21:00; el 19 de enero se desplazará al Ártico para medirse al Bodo/Glimt, a las 18.45 horas; y concluirá en su campo el 27 de enero ante el Fenerbahce (21.00).

El Betis, contra Arsenal y Bayern las dos últimas jornadas

El recorrido del Betis en su regreso a la Liga de Campeones dos años después empezará fuera ante el Lille, el martes 8 de septiembre, y continuará en casa ante el Oporto, el miércoles 14 de octubre; contra el Feyenoord, también como local, el miércoles 21 de octubre; y contra el Borussia Dortmund, en Alemania, el miércoles 4 de noviembre. El 24 de noviembre, martes, repetirá salida, entonces al Slovan Bratislava, antes de recibir en su estadio al Como, el miércoles 9 de diciembre en su único duelo de los ocho que no se jugará a las 21.00 horas (será a las 18.45), y al Arsenal, el miércoles 20 de enero, y concluir la fase liga como visitante en Múnich contra el Bayern, el 27 de enero.

Anfield y el PSG, entre octubre y noviembre para el Villarreal