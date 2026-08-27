Contra Real Madrid y otro gigante: rivales de Kervin Arriaga en la Champions

El hondureño Kervin Arriaga tendrá una temporada de ensueño en Europa, luego de que el sorteo de la UEFA Champions League lo colocara en el camino de dos gigantes del fútbol mundial: Real Madrid y Manchester City.

El mediocampista catracho, recientemente fichado por el AEK de Atenas, tendrá la oportunidad de medirse ante dos de los clubes más importantes del planeta durante la fase de liga del máximo torneo europeo.

Arriaga ya sabe lo que significa enfrentarse al conjunto merengue. La temporada anterior, cuando defendía la camiseta del Levante, tuvo la oportunidad de jugar ante el Real Madrid y ahora volverá a encontrarse con el equipo español.