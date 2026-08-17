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AEK de Atenas juega mañana Champions League: ¿Cuándo debutaría Kervin Arriaga?

AEK Athens presentó la lista de convocados para el duelo de Champions League que se disputará mañana en Bulgaria

AEK de Atenas juega mañana Champions League: ¿Cuándo debutaría Kervin Arriaga?

Fecha que debutaría Kervin Arriaga con su nuevo club: AEK Athens juega Champions mañana

 AEK Athens
17 de agosto de 2026 a las 14:18

El Levante UD y el AEK de Atenas acordaron este lunes el traspaso del jugador hondureño Kervin Arriaga al conjunto griego, informó el equipo español en su web oficial.

El sábado pasado el hondureño se desplazó con Levante a Barcelona para jugar ante el Espanyol, sin embargo, el club valenciano lo retiró de su convocatoria a la espera de que se cerrase su traspaso al AEK.

Arriaga firmó un contrato hasta 2028 y la pasada campaña fue pieza clave en la salvación del equipo valenciano y anotó tres goles en sus 28 compromisos oficiales.

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SU POSIBLE DEBUT

Una de las grandes razones por la que Kervin Arriaga firmó por el AEK de Atenas es que jugará competencias europeas (Champions League o Europa League).

Y mañana el AEK tendrá su compromiso ante el Levski Sofia, una llave que definirá a uno de los últimos clasificados a la fase final de la Champions League.

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Sin embargo, Kervin Arriaga no fue tomado en cuenta para este duelo debido a que hasta hoy fue presentado y el equipo viajó desde ayer a Bulgaria para jugar el partido de ida.

Conociendo esto, Kervin Arriaga tendrá que esperar para su debut, el cual podría darse por la fecha 1 de la Superliga de Grecia cuando el AEK Atenas reciba al Iraklis Thessaloniki.

Arriaga tendrá que convencer rápidamente a su entrenadr Marko Nikolic para lograr su debut en la Liga de Grecia o posiblemente en el juego de vuelta de Champions League el próximo miércoles 26 de agosto.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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