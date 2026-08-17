AEK de Atenas juega mañana Champions League: ¿Cuándo debutaría Kervin Arriaga?

El Levante UD y el AEK de Atenas acordaron este lunes el traspaso del jugador hondureño Kervin Arriaga al conjunto griego, informó el equipo español en su web oficial.

El sábado pasado el hondureño se desplazó con Levante a Barcelona para jugar ante el Espanyol, sin embargo, el club valenciano lo retiró de su convocatoria a la espera de que se cerrase su traspaso al AEK.

Arriaga firmó un contrato hasta 2028 y la pasada campaña fue pieza clave en la salvación del equipo valenciano y anotó tres goles en sus 28 compromisos oficiales.