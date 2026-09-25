Alaba sorprende con su nuevo club tras dejar el Real Madrid: "Quiero seguir ganando"

David Alaba sorprendió con su nuevo destino tras convertirse en agente libre. El defensor austriaco fue oficializado como refuerzo del Udinese después de poner fin a su etapa de cinco temporadas en el Real Madrid. "Jugador extraordinario, calidad técnica, liderazgo y versatilidad táctica, Alaba llega a Udine después de una carrera desarrollada en la élite del fútbol mundial", informó la entidad italiana a través de sus redes sociales. Repasá la tabla de posiciones de la Serie A

El futbolista, de 34 años, llegó al Real Madrid en 2021 procedente del Bayern Munich y disputó 132 partidos con el equipo, en los que marcó cinco goles y conquistó 11 títulos. El central zurdo levantó con la camiseta blanca dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su imagen con una silla en la cabeza durante la celebración de la victoria ante el Manchester City en las semifinales de la Champions League de 2022 se convirtió en una de las estampas más reconocibles de la llamada 'Champions de las remontadas'. De hecho, antes de oficializar el fichaje, la entidad italiana publicó en sus redes una imagen de una silla plegable en mitad de un terreno de juego como guiño a este gesto.