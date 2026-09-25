Alaba sorprende con su nuevo club tras dejar el Real Madrid: "Quiero seguir ganando"

David Alaba sorprendió con su nuevo destino tras convertirse en agente libre. El defensor austriaco fue oficializado como refuerzo del Udinese después de poner fin a su etapa de cinco temporadas en el Real Madrid.
"Jugador extraordinario, calidad técnica, liderazgo y versatilidad táctica, Alaba llega a Udine después de una carrera desarrollada en la élite del fútbol mundial", informó la entidad italiana a través de sus redes sociales.
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El futbolista, de 34 años, llegó al Real Madrid en 2021 procedente del Bayern Munich y disputó 132 partidos con el equipo, en los que marcó cinco goles y conquistó 11 títulos.
El central zurdo levantó con la camiseta blanca dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.
Su imagen con una silla en la cabeza durante la celebración de la victoria ante el Manchester City en las semifinales de la Champions League de 2022 se convirtió en una de las estampas más reconocibles de la llamada 'Champions de las remontadas'.
De hecho, antes de oficializar el fichaje, la entidad italiana publicó en sus redes una imagen de una silla plegable en mitad de un terreno de juego como guiño a este gesto.
Alaba se formó en las categorías inferiores del Austria Viena, y a los 16 años fue fichado por el Bayern Munich, con quien conquistó dos Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y diez Bundesligas, entre otros.
Internacional con Austria desde los 17 años y con más de un centenar de partidos con su selección, Alaba afronta ahora una nueva etapa en el fútbol italiano con el Udinese tras estampar su firma por una temporada.
"He vivido muchas experiencias y he ganado mucho a lo largo de mi carrera, pero hay una cosa que no ha cambiado: quiero seguir ganando. Quiero seguir compitiendo. Y quiero volver a conseguir algo especial. Esa es la mentalidad que llevo al Udinese", dijo el jugador, en declaraciones recogidas por el club.