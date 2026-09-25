Haaland se podría ir: así está el contrato del noruego por si el Manchester City desciende

El Manchester City ha recibido un duro golpe tras ser declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntos incumplimientos de las regulaciones económicas de la Premier League. La resolución ha provocado una enorme repercusión en Inglaterra, aunque todavía no se conocen las sanciones definitivas que deberá afrontar el conjunto dirigido por Pep Guardiola. El proceso, sin embargo, todavía está lejos de terminar. El Manchester City tiene previsto apelar la resolución, mientras las autoridades deberán determinar cuál será el castigo correspondiente. Entre las posibilidades que se manejan aparecen desde sanciones económicas hasta una importante deducción de puntos o incluso la expulsión de la Premier League.

Una eventual expulsión supondría un golpe de enormes dimensiones para el proyecto de los citizens, que durante los últimos años se ha convertido en uno de los grandes dominadores del fútbol inglés. Un descenso administrativo también tendría consecuencias deportivas y económicas que irían mucho más allá de la participación del equipo en la máxima categoría. En ese escenario, uno de los grandes focos estaría puesto en la plantilla. Una salida de la Premier League podría provocar movimientos importantes en el mercado y poner en duda la continuidad de varias de las grandes figuras del equipo. Entre todos ellos, Erling Haaland parece como uno de los nombres que mayor interés podría despertar entre los gigantes europeos. El delantero noruego es considerado uno de los atacantes más cotizados del fútbol mundial y mantiene un rendimiento de primer nivel desde su llegada al Manchester City. Su presencia en el mercado convertiría cualquier escenario de salida en una operación de enormes proporciones, especialmente por las condiciones de su contrato y su elevado salario. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

CONTRATO DE HAALAND

Haaland renovó su vínculo con el Manchester City hasta 2034 en enero del año pasado. Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado especial interés es que su contrato no contempla, según la información citada, una cláusula de rescisión automática en caso de descenso ni una condición específica que le permita abandonar el club si el equipo pierde su lugar en la Premier League. Esto significa que una eventual caída del City a la Championship no provocaría automáticamente la salida del atacante. El club seguiría teniendo el control contractual sobre el futbolista, aunque un escenario deportivo de semejante magnitud podría abrir la puerta a conversaciones sobre su futuro. En Inglaterra también se apunta a que Haaland podría tener margen para buscar una salida a partir de 2030, si esa fuera su voluntad. En ese supuesto, el precio de una eventual transferencia iría reduciéndose conforme se acerque el final de su contrato, de acuerdo con la información citada en el texto original.

La postura de su representante, Rafaela Pimenta, también resulta relevante para entender cómo se ha manejado históricamente la relación contractual del delantero. Tras la renovación de Haaland, la agente defendió la importancia de que los futbolistas tengan capacidad de decisión sobre su futuro profesional. “Siempre digo que una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador aquello que yo llamo ‘la llave de la puerta’”, explicó Pimenta en una entrevista con 'AS'. La representante insistió en que su intención es crear condiciones para que sus jugadores puedan decidir sobre su carrera si en algún momento desean abandonar un club.