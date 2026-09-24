Dos se estrenaron en el Nacional, cariñito a Kervin y tristeza de Edwin

¡Por el primer triunfo! Así fue el último entrenamiento de la Selección de Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Este viernes enfrentamos a Surinam.
Edrick Menjívar, titularísimo con la Selección Nacional, entrenó a todo vapor en el último día entrenamiento. La Bicolor hizo el reconocimiento del Estadio Nacional.
Deiby Flores, David Ruiz, Kervin Arriaga y Giancarlo Sacaza quieren sumar minutos en la Selección Nacional de Honduras.
Los jugadores mostraron alegría en el último entreno en el recinto capitalino. La Bicolor recibe a Surinam a las 7 de la noche.
José Francisco Molina no se perdió ningún detalle en el entreno de los jugadores catrachos. Reveló que ya tiene el 11 titular.
Víctor Vandenbroucke quiere sumar minutos con la Bicolor Catracha en la Nations League.
Luis Ortiz, Édrick Menjívar y Alex Guity fueron los tres porteros seleccionados para la convocatoria en la Nations League.
Luis Enrique Palma sumó su segundo entreno con Honduras, tras arribar al país este miércoles a suelo catracho.
Molina quiere sumar su primer triunfo. Actualmente, el técnico español suma una derrota y un empate tras debutar con la Bicolor Hondureña.
El abrazo muy fraterno al volante hondureño Kervin Arriaga, actual futbolista del AEK de Atenas.
Exon Arzú volvió a aparecer entre los convocados de la Bicolor para los cuatro partidos en la fase de grupos de la Nations League.
Denil Maldonado es uno de los hombres de hierro que tiene la Selección Nacional de Honduras para la era de José Francisco Molina.
Edwin Rodríguez no estará con Honduras ante Surinam. El futbolista no entrenó con el grupo, el volante tiene una contractura.
Molina tras confirmar la baja de Edwin: “Solo tenemos el contratiempo de Edwin Rodríguez que llegó con molestias, lo estamos intentando recuperar, no tenemos prisa, es un gran jugador, pero la lista es de 26 y hay compañeros que dan todas las garantías”
La Selección de Honduras viene de perder dos a cero ante Argentina en el amistoso previo a la Copa del Mundo. La H quiere ganar bajo el mando de Francisco Molina. Keyrol Figueroa y Victor Vandenbroucke se estrenaron en el Estadio Nacional.
Jonathan Rubio volvió a pisar el engramillado del Estadio Nacional. El futbolista del Petro Atlético podría sumar minutos ante Surinam.
Keyrol Figueroa pisó por primera vez la grama del Estadio Nacional Chelato Uclés. Podría salir como titular ante Surinam.
De derecha a izquierda: Francis Hernández (Director Deportivo de Selecciones), José Ernesto Mejía (Secretario de la FFH), Tato Saybe (Directivo del Comité Ejecutivo), Javier Atala (Presidente de la Comisión de Selecciones) y Omar Ordoñez (Gerente de Fundefut) estuvieron presentes en el último entreno de la Bicolor Hondureña.