¡Por el primer triunfo! Así se perfila el 11 titular de Honduras ante Surinam

¡Honduras quiere el primer triunfo! La Bicolor, con bajas importantes para enfrentar a Surinam. Así sería el posible 11 titular de La H. José Molina suma un empate y una derrota en sus primeros dos cotejos.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
VOLANTE: Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y regresaría al doble pivote con Kervin Arriaga, volante del AEK de Atenas.
VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
ATACANTE: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.
ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
ATACANTE: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
OPCIONES: Clever Portillo recibió su primer llamado para fortalecer el costado zurdo de la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente fue considerado por el entrenador español José Francisco Molina.
OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.
BAJA: Edwin Rodríguez no se ha recuperado de una contractura y es baja confirmada ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League.
BAJA: Nixon Cruz, futbolista de Real España, fue desconvocado debido a una lesión en la rodilla izquierda y no podrá incorporarse al grupo dirigido por José Francisco Molina.
José Francisco Molina suma dos partidos: una derrota y un empate tiene el entrenador español de la Selección Nacional de Honduras.