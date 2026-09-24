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¡Por el primer triunfo! Así se perfila el 11 titular de Honduras ante Surinam

Honduras enfrentará a Surinam, Jamaica y Martinica en la fase de grupos de la Concacaf Nations League.

24 de septiembre de 2026 a las 11:43
¡Por el primer triunfo! Así se perfila el 11 titular de Honduras ante Surinam
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¡Honduras quiere el primer triunfo! La Bicolor, con bajas importantes para enfrentar a Surinam. Así sería el posible 11 titular de La H. José Molina suma un empate y una derrota en sus primeros dos cotejos.
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PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
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DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
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DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
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DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
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VOLANTE: Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y regresaría al doble pivote con Kervin Arriaga, volante del AEK de Atenas.
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VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
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VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
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ATACANTE: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.
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ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
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ATACANTE: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
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OPCIONES: Clever Portillo recibió su primer llamado para fortalecer el costado zurdo de la Selección Nacional de Honduras.
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OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
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OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
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OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
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OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente fue considerado por el entrenador español José Francisco Molina.
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OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.
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BAJA: Edwin Rodríguez no se ha recuperado de una contractura y es baja confirmada ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League.
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BAJA: Nixon Cruz, futbolista de Real España, fue desconvocado debido a una lesión en la rodilla izquierda y no podrá incorporarse al grupo dirigido por José Francisco Molina.
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José Francisco Molina suma dos partidos: una derrota y un empate tiene el entrenador español de la Selección Nacional de Honduras.

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