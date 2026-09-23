Inicio
Lo último
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada Digital
Espinel al Choco: "Esta es su casa"
23 de septiembre de 2026 a las 12:13
Añadir Diez como fuente preferida
Agregar Diez en
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Añadir Diez como fuente preferida
Videos Recomendados
Estadísticas
→
Internacionales
FOTOGALERÍAS
Fútbol Nacional
Fútbol Internacional
Mundial 2026
No Todo es Fútbol
¡POLÉMICA!
¡Escándalo en el Alajuelense! Periodista revela supuesto acoso de futbolista a nutricionista
Redacción Diez
A JUICIO
El mejor amigo de Mbappé irá a juicio por presunta violación: la decisión final
Redacción
EN FOTOS
Choco Lozano es la sensación, Bryan Cortés es captado y ¿los lesionados?
Mario Figueroa
EL MERCADO
Fichajes: Choco Lozano regresa, tiktoker se marcha y Motagua va por salvadoreño
Mario Figueroa
Últimas Noticias
BUNDESLIGA
Bayern Múnich receta la paliza más escandalosa de la Bundesliga: Olise marcó tres
Agencia EFE
¡EN LO ALTO!
Getsel Montes agranda su legado tras conquistar su quinto título en Costa Rica
Mario Figueroa
Agenda Deportiva
DA
Redacción La Prensa
Mauricio Dubon
Dubón destruyó a Ohtani: así fue el doble del hondureño en triunfo de los Bravos
Gilmer Barralaga
¡REVOLUCIÓN TOTAL!
Millones, Fan Fest, FVS VAR y TV total: así transformará la FESFUT la Primera División
Mario Figueroa
Costa Rica
Hondureños son protagonistas en triunfo del Sporting de Costa Rica sobre Monterrey
Redacción
Videos
Así fue el nuevo batazo de Mauricio Dubón en remontada de los Bravos de Atlanta
Redacción Diez
Mauricio Dubon
Mauricio Dubón conectó sencillo en la caída de Bravos ante los Dodgers de Ohtani
Redacción Diez