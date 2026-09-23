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Choco Lozano es la sensación, Bryan Cortés es captado y ¿los lesionados?

Así entrenó Olimpia pensando en el reinicio del torneo Apertura de la Liga Nacional.

23 de septiembre de 2026 a las 09:41
Choco Lozano es la sensación, Bryan Cortés es captado y ¿los lesionados?
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Olimpia entrenó a todo vapor a pesar del parón FIFA: Choco Lozano sorprendió en el entrenamiento, Bryan Cortés fue captado y ¿qué pasó con los lesionados?

 FOTOS: CARLOS CASTELLANOS
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Anthony "Choco" Lozano nuevamente apareció en el entreno del Olimpia ante el parón FIFA, donde la Selección Nacional enfrentará cuatro partidos.
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Olimpia no se detiene. El Rey de Copas tiene a la vuelta de la esquina las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

 Mario O. Figueroa
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Rodbin Mejía, tercer portero de Olimpia, está entrenando con mayor intensidad ante la baja de Édrick Menjívar, quien afrontará la Nations League.
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Jainer Bermúdez y Choco Lozano disputan la pelota en pleno entreno del Rey de Copas.

 Mario O. Figueroa
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Choco Lozano es agente libre, pero se está poniendo a tono futbolísticamente. El ariete catracho quiere seguir en el extranjero.
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El atacante hondureño prioriza mantenerse en el extranjero, pero Olimpia quiere sus servicios para el próximo año, pensando en la Copa Centroamericana.
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Jack Baptiste y Jeremy Rodríguez buscan quitarle la pelota a Imanol Enríquez, atacante del Rey de Copas.

 Mario O. Figueroa
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Jack Baptiste es uno de los titularísimos que tiene Olimpia en la presente campaña. El volante vive un gran momento con el Rey de Copas.

 Mario O. Figueroa
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Eduardo Espinel sonríe con el "Chelito" de león. El próximo partido de Olimpia es el diez de octubre contra el Génesis FC.

Mario O. Figueroa
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Bryan Cortés, el futbolista sensación de Olimpia, domina la esférica en el rondo con Choco Lozano.
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Anthony Choco Lozano se mantiene entrenando con Olimpia, pero quiere seguir en el extranjero.

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Choco Lozano finalizó su etapa con el Santos Laguna, pero busca mantenerse como legionario hondureño.
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Choco Lozano ha sido la sensación en los últimos entrenos del Rey de Copas en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
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El Chelito y su charla con Eduardo Espinel en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari. Emanuel Cuello, Jorge Benguché y Michaell Chirinos se sigue recuperando de su lesión.
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