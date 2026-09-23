Choco Lozano es la sensación, Bryan Cortés es captado y ¿los lesionados?

Olimpia entrenó a todo vapor a pesar del parón FIFA: Choco Lozano sorprendió en el entrenamiento, Bryan Cortés fue captado y ¿qué pasó con los lesionados?
Anthony "Choco" Lozano nuevamente apareció en el entreno del Olimpia ante el parón FIFA, donde la Selección Nacional enfrentará cuatro partidos.
Olimpia no se detiene. El Rey de Copas tiene a la vuelta de la esquina las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Rodbin Mejía, tercer portero de Olimpia, está entrenando con mayor intensidad ante la baja de Édrick Menjívar, quien afrontará la Nations League.
Jainer Bermúdez y Choco Lozano disputan la pelota en pleno entreno del Rey de Copas.
Choco Lozano es agente libre, pero se está poniendo a tono futbolísticamente. El ariete catracho quiere seguir en el extranjero.
El atacante hondureño prioriza mantenerse en el extranjero, pero Olimpia quiere sus servicios para el próximo año, pensando en la Copa Centroamericana.
Jack Baptiste y Jeremy Rodríguez buscan quitarle la pelota a Imanol Enríquez, atacante del Rey de Copas.
Jack Baptiste es uno de los titularísimos que tiene Olimpia en la presente campaña. El volante vive un gran momento con el Rey de Copas.
Eduardo Espinel sonríe con el "Chelito" de león. El próximo partido de Olimpia es el diez de octubre contra el Génesis FC.
Bryan Cortés, el futbolista sensación de Olimpia, domina la esférica en el rondo con Choco Lozano.
Anthony Choco Lozano se mantiene entrenando con Olimpia, pero quiere seguir en el extranjero.
Choco Lozano finalizó su etapa con el Santos Laguna, pero busca mantenerse como legionario hondureño.
Choco Lozano ha sido la sensación en los últimos entrenos del Rey de Copas en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
El Chelito y su charla con Eduardo Espinel en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari. Emanuel Cuello, Jorge Benguché y Michaell Chirinos se sigue recuperando de su lesión.