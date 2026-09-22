Dereck Moncada se dispara: top 10 de los hondureños más caros, según Transfermarkt

El joven Dereck Moncada sorprende a toda Honduras tras la nueva actualización de Transfermarkt: así queda el top 10 de los hondureños más caros del mercado actualmente. A continuación te los dejamos:
10. Édrick Menjívar abre el top. El guardameta del Olimpia de la Liga Nacional de Honduras tiene actualmente un valor de mercado de 400 mil euros, según Transfermarkt.
9. Alenis Vargas es noveno entre los hondureños con mayor valor de mercado. El atacante del Manisa FK de Turquía aparece tasado en 500 mil euros.
8. Keyrol Figueroa ocupa el octavo lugar del listado. El delantero que recientemente fue enviado a préstamo al Port Vale F. C., de la League Two de Inglaterra, tiene una cotización de 500 mil euros.
7. Deybi Flores aparece en la séptima posición. El mediocampista del Petro de Luanda de Angola cuenta actualmente con un valor de mercado de 700 mil euros.
6. David Ruiz ocupa el sexto puesto entre los hondureños más caros, con un valor de mercado de 1.5 millones de euros. El futbolista milita actualmente en el New York Red Bulls de la MLS.
5. Denil Maldonado completa el top cinco. El defensor del FC Rubin Kazán de Rusia también incrementó su valor de mercado y ahora aparece tasado en 2 millones de euros.
Maldonado tenía un valor de 1.5 millones de euros durante la fecha FIFA de marzo. Desde entonces, su cotización aumentó en 500 mil euros, según la actualización de Transfermarkt.
4. Kervin Arriaga aparece en el cuarto lugar. El mediocampista del AEK Atenas de Grecia comenzó 2026 con un valor de 1.5 millones de euros y ahora alcanza los 2 millones.
Arriaga se mantiene así entre los cinco hondureños más cotizados del mercado. Su valor aumentó en 500 mil euros respecto a la cotización que tenía a comienzos de año.
3. Joseph Rosales también incrementó su valor de mercado. El futbolista del Austin FC de la MLS pasó de estar tasado en 2 millones de euros a alcanzar los 2.5 millones de euros.
El crecimiento de Rosales se produce después de un buen momento con la Selección de Honduras, incluyendo su destacada actuación ante Argentina y su actual temporada con el Austin FC. Actualmente ocupa el tercer puesto del ranking.
2. Luis Palma ahora ocupa el segundo lugar. El atacante hondureño fue traspasado al Lech Poznan de Polonia, movimiento que contribuyó a elevar su cotización de 3.5 millones de euros a 4 millones.
Palma se mantiene entre los futbolistas hondureños con mayor valor de mercado, aunque ahora fue superado en esta nueva actualización. El jugador del Lech Poznan conserva una cotización de 4 millones de euros.
1. Dereck Moncada se convierte en el hondureño más caro. El futbolista del FC Lugano de Suiza alcanzó un valor de 4.5 millones de euros, superando a Luis Palma y protagonizando un impresionante crecimiento en el mercado europeo.
El delantero comenzó 2026 con una cotización de apenas 400 mil euros. Su buen momento en Europa y el crecimiento mostrado con el FC Lugano han provocado que su valor se dispare hasta los 4.5 millones de euros.
Así queda actualmente el top 5 de los futbolistas hondureños con mayor valor de mercado, según la nueva actualización de Transfermarkt, que sitúa a Dereck Moncada como el jugador más valioso.