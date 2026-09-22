Mbappé revela la historia que pudo cambiar su carrera: "Mi madre se enamoró"

Mbappé confiesa que estuvo cerca de fichar por el Liverpool de Klopp por culpa de su madre: "Se enamoró"
El futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé confesó que estuvo cerca de fichar por el Liverpool cuando aún militaba en el Mónaco.
En una entrevista con 'The Athletic', el astro francés admitió que antes de dar el salto al Paris Saint Germain estuvo muy cerca de irse a Anfield a jugar con el Liverpool de Jürgen Klopp.
"Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí", dijo Mbappé.
"No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía 'Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti'", señaló.
En la entrevista, Mbappé reconoció que su madre llegó a viajar a Liverpool para comenzar las negociaciones con el club y que quedó encantada con lo que vio allí.
"Fue a Liverpool ymi madre se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio", relató Mbappé.
El propio futbolista llegó a reunirse también con Klopp en esa época, aunque no se llegó a un acuerdo y acabó fichando por el PSG.
Es importante recordar que Kylian Mbappé irrumpió en el primer equipo del Mónaco siendo apenas un adolescente y se convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol europeo.
En la temporada 2016/17 fue una de las figuras del conjunto monegasco que conquistó la Ligue 1 y alcanzó las semifinales de la Champions League. Aquella campaña terminó con 27 goles y 15 asistencias en 46 partidos, además de seis tantos en la Champions.
Su explosión provocó que el PSG se lanzara por él en el verano de 2017. El club parisino inicialmente lo incorporó cedido por una temporada, pero con una obligación/opción de compra fijada en 180 millones de euros.
El traspaso se hizo definitivo en 2018 por esa cantidad, convirtiendo a Mbappé en uno de los fichajes más caros de la historia. En sus siete temporadas con el PSG se convirtió en el máximo goleador histórico del club, con 256 goles, y conquistó seis Ligas francesas.
Después de siete años en París, Mbappé decidió no renovar y llegó al Real Madrid en julio de 2024 como agente libre, por lo que el conjunto español no pagó una cantidad de traspaso al PSG.
Su llegada se produjo después de años de rumores y negociaciones, y el francés aterrizó en el Santiago Bernabéu tras haber marcado 44 goles con el PSG en su última temporada.
Su primera temporada madridista, la 2024/25, terminó con 44 goles en 59 partidos, además de los títulos de Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. En LaLiga marcó 31 goles y consiguió su primera Bota de Oro europea. Para julio de 2025 ya acumulaba 44 goles en 58 partidos oficiales con el Madrid.
En su segunda campaña elevó todavía más sus números: cerró LaLiga 2025/26 con 25 goles en 31 partidos, ganó nuevamente el Pichichi y terminó la Champions como máximo goleador con 15 tantos en 11 encuentros.
El propio Real Madrid informó que, al alcanzar los 100 partidos con el club en abril de 2026, Mbappé llevaba 85 goles, mientras que actualmente ya aparece en la plantilla oficial con 8 partidos y 8 goles en la temporada 2026/27.