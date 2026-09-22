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Entre risas y alegría: así fue la llegada de 'Yío', Kervin y Dereck a Honduras

Los tres legionarios llegaron a Honduras para incorporarse a la Bicolor e iniciar el nuevo proceso de José Francisco Molina.

22 de septiembre de 2026 a las 06:49
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Erick Puerto, Kervin Arriaga y Dereck Moncada arribaron a Honduras durante la madrugada para sumarse a la 'H' y afrontar la primera prueba de fuego de José Francisco Molina: la Liga de Naciones de Concacaf.
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Diario DIEZ estuvo presente en la llegada de los tres legionarios, quienes aterrizaron a medianoche para incorporarse este mismo martes a la concentración de la Selección de Honduras.
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Los tres legionarios que arribaron fueron Erick “Yío” Puerto, procedente de Bielorrusia; Dereck Moncada, desde Suiza; y el mediocampista Kervin Arriaga, quien viene de Grecia.
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Kervin Arriaga y Dereck Moncada fueron los encargados de brindar declaraciones a los medios de comunicación luego de aterrizar en el país cinco estrellas.
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Dereck Moncada se mostró muy feliz a su llegada al país y así fue captado por el LENTE DIEZ durante la madrugada, desde el aeropuerto.
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Como es habitual, Kervin Arriaga se mostró amigable con la prensa presente y hasta bromeó con los periodistas para hacer más ameno el momento.
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“La responsabilidad me la quieren dar ustedes, yo solo quiero divertirme, aprovechar cada llamado a la selección y hacerlo de la mejor manera”, soltó Moncada durante su entrevista.
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Por su parte, Kervin Arriaga comparó a Dereck con Raphinha, futbolista del Barcelona y dejó claro que aprendió la lección del proceso pasado: "Primero los partidos hay que jugarlos y luego festejarlos".
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Este aficionado de Olimpia aprovechó que se encontraba en el aeropuerto para sacarse una foto con Erick 'Yìo' Puerto, futbolista del BATE Borisov de Bielorrusia.
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El delantero hondureño se mostró feliz de vivir su primera experiencia como legionario con la Selección de Honduras, ya que la última vez que vistió la camiseta de la H lo hizo como jugador del Platense.
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Dereck Moncada compartió con este grupo de personas durante su llegada al país. El legionario arriba con mucha expectativa, ya que atraviesa un gran momento en el fútbol europeo.
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Entre risas y felicidad, así fue la llegada de los tres legionarios que aterrizaron durante la madrugada para afrontar la primera prueba de fuego de este nuevo proceso bajo las órdenes de José Francisco Molina.
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