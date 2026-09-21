¡Caras nuevas y un lesionado! Así fue el primer entreno de la 'H' previo a la Nations League

El entrenamiento que realizó esta tarde la Selección de Honduras en el CAR del Olimpia antes de su estreno en la Nations Legue de Concacaf. Hubo caras nuevas y un jugador en algodones.
La Selección de Honduras arrancó esta tarde sus trabajos de preparación de cara al debut en la Nations League de Concacaf que inicia este miércoles, aunque la Bicolor tendrá su estreno el viernes ante Surinam.
La práctica se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia en Tegucigalpa, con la intención de comenzar a preparar ese encuentro frente a la escuadra caribeña en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
El entrenamiento inició formalmente con toda la delegación reunida en un sector del campo y abrazados en un círculo para realizar una oración grupal antes de dar paso a las cargas físicas.
Antes de iniciar las dinámicas con balón, el técnico español mantuvo conversaciones directas y personalizadas sobre el césped, destacando una pequeña charla inicial con Keyrol Figueroa, una de las novedades en la convocatoria.
Víctor Vandenbroucke, defensor de 17 años que milita en el Jong K. A. A. Gante de la Segunda División de Bélgica, también fue llamado por primera vez al equipo nacional.
El grupo empezó los trabajos con la presencia de jugadores de la Liga Nacional y varios legionarios como Denil Maldonado, David Ruiz, Keyrol Figueroa y Exon Arzú, entre otros. Todavía faltan futbolistas que se sumen al plantel.
Edwin Rodríguez, volante del Olimpia, arrastra unas molestias físicas que lo obligaron a realizar ejercicios por separado con la Selección. El cuerpo médico lo mantendrá bajo observación para ver si llega al 100% el viernes.
Cabe mencionar que mientras la Bicolor realizaba su primer entrenamiento, las reservas del Olimpia disputaban un partido contra el Platense en otro de los campos del CAR.
Se vio muy activos a los jóvenes legionarios que reciben sus primeras oportunidades en el proceso absoluto, tales como el carrilero Victor Vandenbroucke, el mediocampista Leonardo Posada y el delantero Keyrol Figueroa.
El entrenamiento tuvo un enfoque progresivo e introductorio, combinando la activación física grupal con los primeros conceptos técnico-tácticos en espacio reducido.
Al ser el primer día de concentración y tras haber jugado la jornada de la Liga Nacional el fin de semana, los futbolistas locales realizaron ejercicios de estiramiento y trote ligero para liberar la carga acumulada.
El preparador físico dispuso de rutinas cortas con conos y escaleras de coordinación para activar las fibras musculares antes de pasar al contacto formal con el balón.
Edwin Rodríguez no se unió a las dinámicas colectivas con balón; en su lugar, realizó únicamente caminata, trote preventivo y estiramientos controlados bajo la supervisión del cuerpo médico.
Por su parte, el trabajo de los arqueros Edrick Menjívar, Luis Ortiz y Alex Güity estuvo supervisado por el preparador de porteros de la 'H', bajo una metodología de alta intensidad y estimulación neuromuscular.
La prensa solo tuvo accceso a 15 minutos para ver el entrenamiento de la Bicolor previo a ese esperado partido contra Surinam en la capital.