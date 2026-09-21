Inglaterra estalla: no jugó en el Mundial y abandona la selección tras ser convocado

La baja se produce justo antes de un exigente parón internacional de tres semanas, durante el cual Inglaterra disputará cuatro encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El calendario comenzará el 26 de septiembre ante España en Wembley, continuará contra República Checa en Praga el 29 y Croacia en Rijeka el 3 de octubre, antes de cerrar ante los checos en Wembley el 6.