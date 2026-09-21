Inglaterra estalla: no jugó en el Mundial y abandona la selección tras ser convocado

Drama para Cole Palmer: abandona Inglaterra tras recuperar su lugar en la selección
La concentración de Inglaterra sufrió un inesperado giro con la salida de Cole Palmer, quien fue nuevamente convocado por Thomas Tuchel, pero no participará en los cuatro partidos de la Liga de Naciones. El atacante del Chelsea abandonará la concentración debido a una situación relacionada con la gestión de su carga de trabajo.
La decisión genera interrogantes porque Palmer disputó los 90 minutos en la reciente derrota del Chelsea por 3-0 ante Brentford. Según informó The Athletic, su salida está vinculada a cuestiones físicas y a la necesidad de controlar su carga durante el parón internacional.
El caso adquiere especial relevancia porque Palmer acababa de recuperar su sitio en la selección inglesa después de haber quedado fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026. Tuchel había dejado claro que esta nueva oportunidad debía servirle para demostrar que estaba preparado para volver a competir por un puesto.
“Una cosa es ser nominado, como en el caso de Cole, y recuperar tu lugar en la selección, pero otra muy distinta es rendir al máximo para Inglaterra”, explicó Tuchel. El entrenador alemán también señaló que Palmer debía “dar un paso al frente” y mantener sus números para consolidarse nuevamente en el combinado nacional.
La baja se produce justo antes de un exigente parón internacional de tres semanas, durante el cual Inglaterra disputará cuatro encuentros de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El calendario comenzará el 26 de septiembre ante España en Wembley, continuará contra República Checa en Praga el 29 y Croacia en Rijeka el 3 de octubre, antes de cerrar ante los checos en Wembley el 6.
Daily Mail informó que fuentes del Chelsea atribuyeron la salida de Palmer a un problema muscular que el club pretende controlar durante esta ventana internacional. Hasta el momento de conocerse la noticia, la selección inglesa no había emitido un comunicado oficial sobre la situación del futbolista.
La decisión también llama la atención por la participación que Palmer había tenido con el Chelsea en este inicio de temporada. El atacante fue titular en todos los encuentros de Premier League bajo las órdenes de Xabi Alonso, disputando 83 minutos en el triunfo ante Fulham y completando posteriormente cuatro partidos de 90 minutos.
En total, Palmer suma cuatro goles y dos asistencias en siete partidos de todas las competiciones durante la presente campaña. En la Premier League registra dos tantos y dos asistencias, estadísticas que precisamente habían ayudado a Tuchel a justificar su regreso a la convocatoria de Inglaterra.
El atacante viene, además, de una temporada 2025-26 marcada por diferentes problemas físicos. Disputó 34 encuentros en todas las competiciones y fue titular en 24 partidos de Premier League, terminando el curso con diez goles y una asistencia.
Alonso ya había hablado sobre la situación física de Palmer al comienzo de esta temporada y expresó su confianza en que el futbolista hubiera dejado atrás esa etapa.
“Creo que a veces hay que pasar por un momento difícil, ya sea por una lesión o por cualquier otra cosa, para aprender de ello”, sostuvo el entrenador del Chelsea. “Creo que Cole ha pasado por un período difícil debido a la lesión, y ahora está trabajando muy duro para prevenirla y evitar volver a sentir esos síntomas”, agregó.
Su regreso a Inglaterra tampoco significaba que tuviera garantizada la titularidad. Tuchel había explicado que Palmer debía volver a ganarse su lugar a partir de sus actuaciones con el Chelsea.
“Cole tiene las titularidades que siempre tuvo, pero ha recuperado sus números: ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está en la convocatoria”, expresó el seleccionador, según declaraciones recogidas por The Sun y Daily Mail.
Palmer suma dos goles en 14 partidos con la selección inglesa y, de acuerdo con The Athletic, su última aparición con el combinado absoluto se produjo ante Japón en marzo.
Su salida abrió espacio para el regreso de Morgan Gibbs-White, mediocampista del Nottingham Forest, quien había quedado fuera de la lista original y regresó a Inglaterra para incorporarse a la concentración después de unas vacaciones familiares en Dubái.
Gibbs-White, que también había sido excluido del Mundial pese a cerrar la temporada anterior con 15 goles en liga, cuenta con seis partidos internacionales y su última participación fue como suplente en el triunfo 3-0 ante Gales en octubre de 2025.