David Faitelson anuncia el fin de una etapa y revela los motivos de su decisión

David Faitelson sorprende al cerrar una etapa en su carrera y anuncia nuevos emprendimientos que marcarán el siguiente capítulo: "Mi última colaboración".
El periodista deportivo David Faitelson anunció el cierre de una etapa significativa en su carrera, luego de confirmar que dejará sus colaboraciones con Grupo Reforma y la sección Cancha.
La noticia fue dada a conocer hace unos días, mediante un mensaje en el que Faitelson expresó gratitud por los años de trabajo y aprendizaje que vivió en la prensa escrita.
El comunicador explicó que su salida responde a la aparición de nuevos proyectos profesionales. “La semana pasada tuve mi última colaboración... Nuevos emprendimientos me impiden continuar en esa gran ventana periodística”, señaló.
Faitelson agradeció especialmente a la familia Junco, así como a Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez, por el respaldo recibido durante su etapa en Grupo Reforma.
El periodista destacó la libertad editorial que encontró en Cancha y reconoció que esa experiencia contribuyó a fortalecer su faceta como escritor y narrador de historias deportivas.
“Fue una etapa maravillosa”, expresó Faitelson al recordar su paso por la prensa escrita, dejando claro que su decisión representa un cambio de rumbo y no un retiro del periodismo.
Durante su mensaje, también recordó sus primeros años en las redacciones, marcados por el sonido de las máquinas de escribir, el olor de la tinta y el ambiente de aquellos espacios.Juan Martínez: sus objetivos con Real España y sorprende: "No vamos a hacer milagros"
Su salida de Grupo Reforma no significa, sin embargo, el alejamiento de los medios. Faitelson continuará ligado a TUDN, donde mantiene diferentes espacios de análisis y debate deportivo.
Entre sus proyectos televisivos se encuentra Faitelson sin censura, además de su participación en Tercer Grado Deportivo, donde comparte análisis y puntos de vista sobre la actualidad deportiva.
También continuará participando en transmisiones de partidos nacionales e internacionales, manteniendo su presencia en la cobertura futbolística.
A lo largo de su carrera, Faitelson se ha caracterizado por un estilo directo y crítico, además de una forma particular de abordar las historias y los debates alrededor del deporte.
Ahora, el periodista abre una nueva etapa profesional con proyectos que todavía no han sido detallados públicamente, pero que estarán relacionados con sus nuevos emprendimientos.
Su decisión también marca el cierre de una relación con la prensa escrita que le permitió desarrollar una faceta narrativa que él mismo reconoce como fundamental dentro de su carrera.
Faitelson se despide de esta etapa con agradecimiento hacia quienes lo acompañaron y con la intención de continuar desarrollando su carrera en otros formatos y espacios.
El cierre de su ciclo en Grupo Reforma representa así un cambio de escenario para el periodista, quien seguirá vinculado al deporte y a los medios mientras prepara sus próximos proyectos profesionales.