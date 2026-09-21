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Zidane acaba con el desfile de moda: así llegaron los jugadores de Francia

21 de septiembre de 2026 a las 20:15
Zidane acaba con el desfile de moda: así llegaron los jugadores de Francia
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Zinedine Zidane ya trabaja con la selección francesa previo a los partidos de Nations League y su primera medida, en conjunto con la Federación, fue terminar con el desfile de moda cuandos los jugadores llegaban a la concentración.

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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) restringió la exposición pública de los convocados en el comienzo del ciclo de Zinedine Zidane. La llegada al predio de Clairefontaine quedó como una de las primeras escenas afectadas por esas decisiones.
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La entidad pretende que los futbolistas sean más sobrios en el contacto con la prensa y que la atención se concentre en la preparación deportiva, antes que en las imágenes y repercusiones que tradicionalmente acompañaban cada incorporación.
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La medida cambió la forma en que se observó el arribo de los jugadores para esta convocatoria. Los ingesos a Clairefontaine solían convertirse en una secuencia de amplia difusión por el vestuario de varias figuras del equipo, con prendas llamativas, conjuntos amplios y estampas que atraían a las cámaras.
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Ahora, la llegada de los futbolistas quedó subordinada a un esquema que busca bajar esa visibilidad y establecer una dinámica más reservada en el inicio del trabajo del nuevo entrenador.
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Los primeros indicios aparecieron este lunes, cuando los convocados se presentaron con indumentaria más clásica que en concentraciones anteriores. La modificación no implica que todos hayan abandonado por completo sus estilos personales, aunque sí se advirtió una menor presencia de propuestas de alto impacto visual.
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El cambio se vincula con la intención de Zidane de terminar con los "desfiles de moda" cuando los jugadores llegaban a la concentración y que se transformaban en uno de los contenidos más comentados de cada convocatoria.
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Jules Koundé volvió a ser uno de los futbolistas que despertó atención durante su ingreso, aunque su elección fue distinta de los atuendos inspirados en diversas tendencias que había mostrado en otras oportunidades.
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El defensor lució una camiseta naranja de mangas largas, un pantalón negro y zapatos marrones. También llevó un bolso de diseñador, un accesorio habitual en sus apariciones públicas, pero el conjunto general se ubicó dentro de la línea menos llamativa que predominó entre los integrantes de la selección.
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La llegada de Ibrahima Konaté siguió esa misma orientación. El zaguero del Real Madrid eligió una camiseta blanca con corbata negra, un suéter con cierre y una chaqueta a cuadros.
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Por su parte, el delantero Kylian Mbappé se incorporó con un conjunto blanco de estilo relajado y zapatillas del mismo color.

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Ousmane Dembélé optó por prendas más clásicas. El 'Mosquito' se presentó con una camisa de corte holgado, un pantalón largo a juego, de corte recto y ancho, que mantiene la misma tonalidad del conjunto. Zapatillas deportivas de color blanco, que aportan un contraste limpio y moderno, y no podían faltar las gafas de sol.
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Rayan Cherki con una camiseta básica de manga corta en color blanco y tipo tortuga. Encima porta un chaleco oscuro de estilo utilitario, con cierre de cremallera frontal y bolsillos delanteros grandes.

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Michael Olise con una camisa manga larga en color blanco y pantalones de un tono marrón oscuro, con una textura que parece ligeramente brillante o recubierta. Unas zapatillas deportivas, una gorra y gafas de sol.

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Tras perderse el Mundia, Zidane convocó a Eduardo Camavinga y el volante del Real Madrid arribó con una camiseta básica de manga corta en color blanco. Una sudadera con capucha y cremallera frontal de color rojo oscuro y pantalón de chándal a juego con la sudadera. Gorra, lentes de sol y un reloj completan su outfit.

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La decisión sobre los arribos se complementa con límites a la actividad de los medios dentro del predio. RMC Sport indicó que los periodistas no podrán ingresar con sus propias cámaras y que los equipos de FFF producirán las imágenes de la presentación de la lista y de la llegada de los convocados.

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Durante esta primera concentración tampoco habrá entrevistas individuales con los jugadores.

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Sin embargo, el seleccionado mantendrá las conferencias de prensa diarias con futbolistas, una práctica que ya estaba vigente en los últimos años.
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El nuevo ciclo de Francia arrancó este lunes con Zidane al frente tras su exitosa etapa como DT de Real Madrid. Su estreno será frente a Turquía el 25 de septiembre por la Nations League. Luego se enfrentará a Bélgica el 28, además tendrá un encuentro de local contra Italia el 2 de noviembre y ante Bélgica, también en casa el día 5.

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Esta fue la primera convocatoria de 'Zizou' como seleccionador de Francia para sus primeros compromisos de la fase de grupos de la Nations League.

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