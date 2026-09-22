Real Madrid ataca a periodista por compararlos con canal de terrorista: "Deplorable"

Real Madrid respondió con dureza al periodista Juanma Castaño por comparar Realmadrid TV con un diario de terroristas: "Es absolutamente deplorable e inadmisible".
El Real Madrid lanzó un duro comunicado contra el periodista español Juanma Castaño por comparar el canal oficial del club con el diario Gara.
Juanma Castaño es un periodista deportivo español, conocido por su trabajo en radio y televisión. Actualmente está vinculado a la Cadena COPE, donde presenta y participa en programas de información y análisis deportivo. También escribe columnas de opinión en medios como ABC.
La comparación apareció en un artículo de Castaño publicado en ABC, titulado "El Real Madrid en pie de guerra", según informó Marca.
Castaño escribió que la televisión oficial del Real Madrid era "el diario Gara del florentinismo más radical" y afirmó que allí se pedía abandonar las competiciones nacionales.
El Real Madrid calificó la comparación como "totalmente rechazable e inaceptable por completo" y expresó su rechazo a las declaraciones del periodista.
El Real Madrid C. F. considera "absolutamente deplorable e inadmisible" la comparación realizada por Juanma Castaño entre Realmadrid TV y el diario Gara.
El club señaló que comparar su medio oficial con un periódico cuya historia está vinculada "al mundo de la banda terrorista ETA" constituye "un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites".
"Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados", afirmó el Real Madrid.
El club añadió que Realmadrid TV "es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo".
El comunicado concluyó con una advertencia: "El Real Madrid se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable".
Este fue el segundo comunicado publicado por el Real Madrid ese mismo día, después de otro en respuesta a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga.
El artículo de Castaño analizaba las reacciones de los aficionados del Real Madrid después del derbi madrileño contra el Atlético de Madrid.
El encuentro se disputó en el estadio Metropolitano y estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que generaron polémica y debate entre los seguidores.
Castaño consideró que las dos jugadas más polémicas del derbi merecían sendas tarjetas rojas y reconoció el derecho del Real Madrid a expresar su enfado.
El periodista mencionó las críticas del club hacia el árbitro, el VAR y el Comité de Árbitros, aunque cuestionó que el problema del equipo pudiera reducirse únicamente al arbitraje.
Según Castaño, atribuir las dificultades del Real Madrid exclusivamente a las decisiones arbitrales significa, en sus palabras, "estar ciego ante un asunto que se remonta a hace mucho tiempo".