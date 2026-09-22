Ruiz se robó el show y 3 seleccionados sorprendieron en firma de autógrafos

La Selección de Honduras se robó el show en el centro comercial: hondureño sorprendió con las ticas y los catrachos que disfrutaron de la firma de autógrafos.
La Selección Nacional de Honduras hizo un stop con los entrenos y se fue a firmar autógrafos a uno de los reconocidos centros comerciales de Tegucigalpa.
Denil Maldonado y Édrick Menjívar se hicieron presentes en la firma y se tomaron fotografías con los aficionados que circulaban por el lugar.
David Ruiz no escondió su emoción en la firma de autógrafos junto a Édrick Menjíva, portero de la Bicolor Hondureña.
David Ruiz es nuevo jugador del Nueva York Red Bulls de la Major League Soccer.
El defensor central Denil Maldonado sonrió al LENTE DIEZ que estaba presente en el centro comercial capitalino.
Denil Maldonado, David Ruiz y Édrick Menjívar son pilares fundamentales de la nueva era de la Bicolor Hondureña ahora bajo el mando de José Francisco Molina.
Nuestro corresponsal Erlin Varela se hizo presente para recabar las mejores impresiones de los aficionados catrachos en el centro comercial capitalino.
David Ruiz tendrá minutos con la Bicolor Hondureña en la nueva edición de la Nations League. La Bicolor está en el grupo de El Salvador, Guatemala, Surinam, Martinica y Jamaica.
Esta hermosa camiseta se la ganó un aficionado que ganó en el concurso de hacer más ticas sin botar el balón.
La chica bella nos mostró las firmas de los jugadores de la Bicolor Hondureña que se hicieron presentes al centro comercial capitalino.
El patrocinador hizo una dinámica para regalar una camisa de la H. Pasaron tres aficionados a hacer dominadas y se llevó el que hizo más. El ganador hizo 58. Él se terminó ganando la camiseta original de la Bicolor.
Denil Maldonado y su firma en el balón que le regalaron a los aficionados catrachos en el centro comercial de Tegucigalpa.
David Ruiz tenía rigio y se puso a dominar la esférica en pleno centro comercial. ¡Amor por el fútbol, papá!
Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Honduras, acompañó a los tres jugadores en el centro comercial.