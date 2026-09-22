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Ruiz se robó el show y 3 seleccionados sorprendieron en firma de autógrafos

David Ruiz, Édrick Menjívar y Denil Maldonado firmaron autógrafos en reconocido centro comercial de Tegucigalpa.

22 de septiembre de 2026 a las 14:11
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La Selección de Honduras se robó el show en el centro comercial: hondureño sorprendió con las ticas y los catrachos que disfrutaron de la firma de autógrafos.

 FOTOS: DAVID ROMERO
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La Selección Nacional de Honduras hizo un stop con los entrenos y se fue a firmar autógrafos a uno de los reconocidos centros comerciales de Tegucigalpa.
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Denil Maldonado y Édrick Menjívar se hicieron presentes en la firma y se tomaron fotografías con los aficionados que circulaban por el lugar.
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David Ruiz no escondió su emoción en la firma de autógrafos junto a Édrick Menjíva, portero de la Bicolor Hondureña.
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David Ruiz es nuevo jugador del Nueva York Red Bulls de la Major League Soccer.
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El defensor central Denil Maldonado sonrió al LENTE DIEZ que estaba presente en el centro comercial capitalino.
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Denil Maldonado, David Ruiz y Édrick Menjívar son pilares fundamentales de la nueva era de la Bicolor Hondureña ahora bajo el mando de José Francisco Molina.
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Nuestro corresponsal Erlin Varela se hizo presente para recabar las mejores impresiones de los aficionados catrachos en el centro comercial capitalino.
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David Ruiz tendrá minutos con la Bicolor Hondureña en la nueva edición de la Nations League. La Bicolor está en el grupo de El Salvador, Guatemala, Surinam, Martinica y Jamaica.
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Esta hermosa camiseta se la ganó un aficionado que ganó en el concurso de hacer más ticas sin botar el balón.
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La chica bella nos mostró las firmas de los jugadores de la Bicolor Hondureña que se hicieron presentes al centro comercial capitalino.
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El patrocinador hizo una dinámica para regalar una camisa de la H. Pasaron tres aficionados a hacer dominadas y se llevó el que hizo más. El ganador hizo 58. Él se terminó ganando la camiseta original de la Bicolor.
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Denil Maldonado y su firma en el balón que le regalaron a los aficionados catrachos en el centro comercial de Tegucigalpa.
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David Ruiz tenía rigio y se puso a dominar la esférica en pleno centro comercial. ¡Amor por el fútbol, papá!
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Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Honduras, acompañó a los tres jugadores en el centro comercial.
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