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¿Y Edwin? Las 5 caras nuevas en Honduras y la foto esperada de Keyrol-Dereck

La Selección Nacional de Honduras entrenó a tope pensando en su similar de Surinam.

22 de septiembre de 2026 a las 17:31
¿Y Edwin? Las 5 caras nuevas en Honduras y la foto esperada de Keyrol-Dereck
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¡Antepenúltimo entreno de la Bicolor! Los cinco rostros nuevos en la Bicolor, lo que pasó con Edwin Rodríguez y el fotón de Keyrol Figueroa con Dereck Moncada.

FOTOS: DAVID ROMERO
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Una foto esperada: Los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada llegaron juntos a la CAR de Olimpia para el segundo entreno de la Bicolor.

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Los seleccionados nacionales dieron vueltas en el campo para entrar en calor previo a los trabajos del día martes.
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Jorge Álvarez fue convocado de emergencia tras la lesión de Nixon Cruz, futbolista del Real España.
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Dereck Moncada se unió este martes a los trabajos de calentamiento. El atacante es sensación en el Lugano de Suiza.
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Keyrol Figueroa hizo su segundo día de entrenamiento con la Bicolor Hondureña. Recordemos que La H juega este viernes ante Surinam.
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Víctor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, quiere sumar minutos con la Bicolor Hondureña. Recibió su primera convocatoria.
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Edwin Rodríguez no entrenó y todo indica que se perdería el debut de la Bicolor en la Nations League. Solo faltan tres días.

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El atacante catracho Keyrol Figueroa podría ser la sorpresa en el 11 titular de la Selección Nacional.
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Erick Puerto es uno de los jugadores que se sumaron a los trabajos de la Selección Nacional de Honduras. El catracho suma dos goles con el Bate Borisov.
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Keyrol Figueroa y Dereck Moncada podrían hacer dupla en el debut de Honduras en la Nations League de la Concacaf.
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Francisco Molina convocó 26 futbolistas para los cuatro partidos de Honduras en la Nations League de la Concacaf.
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José Francisco Molina dirigió su segundo día de entrenos de la Selección Nacional de Honduras de cara al duelo ante Surinam por la Nations League.
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Deiby Flores y David Ruiz se abrazaron en la previa del entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.

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Bryan Róchez la está rompiendo en el fútbol de Portugal. El legionario apareció entre los 26 convocados de la Bicolor.
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Jonathan Rubio volvió a la Selección Nacional luego de no ser tomado en cuenta por el profesor colombiano Reinaldo Rueda.
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Alejandro Reyes sería uno de los titulares de la Bicolor ante Surinam. El volante creativo suma dos partidos en la era de Francisco Molina.
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Los utileros de la Bicolor trabajaron a tope en el segundo día de entreno de la Selección Nacional. La H tiene un reto muy duro en la Nations League.
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Keyrol Figueroa, Deiby Flores, Joseph Rosales y Jonathan Rubio pelean la pelota en el rondo de entreno.

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Kervin Arriaga es otra de las caras nuevas de la Bicolor Hondureña en la tercera concentración de José Francisco Molina.
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Jonathan Rubio y Deiby Flores se unieron a los trabajos de La H. Solo falta Luis Palma.
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