¿Y Edwin? Las 5 caras nuevas en Honduras y la foto esperada de Keyrol-Dereck

¡Antepenúltimo entreno de la Bicolor! Los cinco rostros nuevos en la Bicolor, lo que pasó con Edwin Rodríguez y el fotón de Keyrol Figueroa con Dereck Moncada.
Una foto esperada: Los hermanos Keyrol Figueroa y Dereck Moncada llegaron juntos a la CAR de Olimpia para el segundo entreno de la Bicolor.
Los seleccionados nacionales dieron vueltas en el campo para entrar en calor previo a los trabajos del día martes.
Jorge Álvarez fue convocado de emergencia tras la lesión de Nixon Cruz, futbolista del Real España.
Dereck Moncada se unió este martes a los trabajos de calentamiento. El atacante es sensación en el Lugano de Suiza.
Keyrol Figueroa hizo su segundo día de entrenamiento con la Bicolor Hondureña. Recordemos que La H juega este viernes ante Surinam.
Víctor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, quiere sumar minutos con la Bicolor Hondureña. Recibió su primera convocatoria.
Edwin Rodríguez no entrenó y todo indica que se perdería el debut de la Bicolor en la Nations League. Solo faltan tres días.
El atacante catracho Keyrol Figueroa podría ser la sorpresa en el 11 titular de la Selección Nacional.
Erick Puerto es uno de los jugadores que se sumaron a los trabajos de la Selección Nacional de Honduras. El catracho suma dos goles con el Bate Borisov.
Keyrol Figueroa y Dereck Moncada podrían hacer dupla en el debut de Honduras en la Nations League de la Concacaf.
Francisco Molina convocó 26 futbolistas para los cuatro partidos de Honduras en la Nations League de la Concacaf.
José Francisco Molina dirigió su segundo día de entrenos de la Selección Nacional de Honduras de cara al duelo ante Surinam por la Nations League.
Deiby Flores y David Ruiz se abrazaron en la previa del entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.
Bryan Róchez la está rompiendo en el fútbol de Portugal. El legionario apareció entre los 26 convocados de la Bicolor.
Jonathan Rubio volvió a la Selección Nacional luego de no ser tomado en cuenta por el profesor colombiano Reinaldo Rueda.
Alejandro Reyes sería uno de los titulares de la Bicolor ante Surinam. El volante creativo suma dos partidos en la era de Francisco Molina.
Los utileros de la Bicolor trabajaron a tope en el segundo día de entreno de la Selección Nacional. La H tiene un reto muy duro en la Nations League.
Keyrol Figueroa, Deiby Flores, Joseph Rosales y Jonathan Rubio pelean la pelota en el rondo de entreno.
Kervin Arriaga es otra de las caras nuevas de la Bicolor Hondureña en la tercera concentración de José Francisco Molina.
Jonathan Rubio y Deiby Flores se unieron a los trabajos de La H. Solo falta Luis Palma.