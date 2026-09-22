Fichajes: Choco Lozano regresa, tiktoker se marcha y Motagua va por salvadoreño

Mercado de Fichajes: José Mario Pinto tiene ofertas, Choco Lozano regresa tras dura lesión, hondureño al Tigres y Motagua va por salvadoreño.
Real España anunció al español Juan Ignacio Martínez como su nuevo director técnico por el resto del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Tras su interinato de cuatro partidos con Real España, Mauro Reyes reveló que tiene ofertas de otro club de la Liga Nacional de Honduras.
El atacante hondureño Bryan Moya no regresaría a jugar profesionalmente. El atacante recientemente apareció en México disputando un torneo burocrático y, a través de sus redes sociales, confirmó que obtuvo la residencia en Estados Unidos, país donde tiene previsto establecerse.
Harold Osorio, futbolista salvadoreño del Alianza de El Salvador, estaría en la mira del Motagua para la Champions Concacaf y el torneo Clausura.
José Miguel Cubero, gerente deportivo del Sporting San José, reveló que José Mario Pinto tiene ofertas de equipos de Costa Rica.
Rigoberto Rivas sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo el 19 de agosto y continúa trabajando de forma individual desde el 10 de septiembre. Tras varios rumores de una salida, Rivas parece que seguirá en el club, al menos hasta diciembre.
El tiktoker Brayan "La Playa" le puso punto y final a su etapa como jugador del Génesis FC. El creador de contenido regresó a Estados Unidos y no pudo debutar.
Mathías Vázquez seguiría defendiendo los colores del Cincinnati de Estados Unidos, por lo que no regresaría al ciclón en la próxima campaña.
Édrick Menjívar confirmó que su contrato termina en diciembre del presente año, pero la primer opción la mantiene Olimpia para la próxima temporada.
Pedro Troglio, extécnico del Olimpia, presentó su renuncia en los últimos días como entrenador de Banfield. Sin embargo, la directiva del conjunto argentino decidió no aceptar su dimisión y el estratega continúa al frente del equipo.
El hondureño Jaidyn Contreras fue presentado por el poderoso Tigres de México. El hondureño-americano viene de defender la camiseta de Estados Unidos en el Premundial sub veinte.
Edwin Rodríguez también finaliza su contrato en diciembre del presente año. Y su gran momento lo pondría en el extranjero para la próxima campaña.
Choco Lozano regresó a las canchas donde actualmente se encuentra entrenando con Olimpia. El atacante es agente libre, pero su deseo es continuar en el extranjero.
Jorge Benguché, al igual que Édrick Menjívar y Edwin Rodríguez, finaliza contrato en diciembre del presente año. Vive un gran momento en la Copa Centroamericana.