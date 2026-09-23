¡Escándalo en el Alajuelense! Periodista revela supuesto acoso de futbolista a nutricionista

¡Arde la Liga Deportiva Alajuelense! Escándalo de acoso sacude el interior del tricampeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
El futbolista colombiano Jeison Lucumí se encuentra en el centro de la atención en Costa Rica por una situación extradeportiva que mantiene en alerta a Liga Deportiva Alajuelense.
El atacante cafetero estaría separado del primer equipo rojinegro mientras la institución analiza un caso que, hasta ahora, no ha sido explicado públicamente en todos sus detalles.
Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, confirmó que Lucumí sí está apartado del plantel, aunque evitó brindar mayores detalles sobre las razones que llevaron al club a tomar esta decisión.
“Con Lucumí se está revisando una situación que realmente no se puede hablar al respecto aún”, manifestó el dirigente mexicano ante las consultas de la prensa.
Las declaraciones de Vela aumentaron las interrogantes alrededor del colombiano, especialmente porque desde Costa Rica han comenzado a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido dentro de la institución.
Una de las versiones más delicadas fue expuesta por el periodista Josué Quesada, quien aseguró que existiría un presunto caso de acoso que involucraría al jugador y a una integrante del staff de Alajuelense.
“Hay un caso de acoso de Lucumí al interno, es con una chica del staff de la Liga Deportiva Alajuelense”, afirmó Quesada durante su intervención en medios costarricenses.
El comunicador, sin embargo, dejó claro que se trata de una versión que todavía no ha sido confirmada oficialmente por el club ni por las partes involucradas en el supuesto caso.
“No sé si la Liga saldrá a decirle. Díganlo, por qué cuántos más jugadores harán lo mismo”, agregó Quesada al referirse a la necesidad, según su postura, de esclarecer lo sucedido.
El periodista también señaló que, si las acusaciones fueran ciertas, se trataría de un asunto de gravedad que debería ser investigado y comunicado de manera correspondiente.
“Si fue así, si esto es cierto que Lucumí cometió un acoso dentro del club, se debe decir, se debe de publicar, es grave si eso es cierto”, expresó.
Mientras tanto, Alajuelense mantiene una postura reservada y únicamente ha confirmado que el jugador está separado del primer equipo mientras se revisa la situación
De acuerdo a la publicación del periodista Josué Quesada, presuntamente, la nutricionista Natalia Gonzáles sería la fémina afectada.
En medio de ese silencio institucional han aparecido múltiples rumores en Costa Rica, aunque por ahora no existe una explicación oficial que confirme cuál fue exactamente el hecho que provocó la separación.