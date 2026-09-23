El mejor amigo de Mbappé irá a juicio por presunta violación: la decisión final

La Justicia francesa confirmó que el mejor amigo de Mbappé irá a juicio por presunta violación, tras rechazar el recurso presentado por sus abogados: esta es la decisión final que han tomado.
El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles el envío a juicio oral de Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain, acusado de violación por una joven en 2023.
La más alta instancia judicial francesa rechazó el recurso presentado por los abogados del internacional marroquí contra la decisión dictada el pasado 19 de junio.
La resolución había sido emitida por el Tribunal de Apelación de Versalles, durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que Hakimi ya no tiene recursos para evitar el juicio.
Hakimi fue acusado por una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. El futbolista ha negado desde el inicio las acusaciones en su contra.
El jugador, nacido en Madrid hace 27 años, deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante un Tribunal de lo Criminal de Altos del Sena.
El proceso podría celebrarse en Nanterre, aunque todavía no existe una fecha establecida para el juicio contra el futbolista del PSG.
Kylian Mbappé podría ser llamado como testigo, ya que su declaración fue presentada por la defensa de Hakimi para intentar demostrar que las relaciones con la denunciante fueron consentidas.
"Tras tres años y medio de combate judicial", la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, afirmó que su clienta está convencida de que se hará justicia y que luchará hasta el final.
La denunciante y Hakimi se conocieron a través de redes sociales. Después de varios meses de mensajes, ambos concretaron una cita en el domicilio del futbolista en febrero de 2023.
Según la denuncia, Hakimi la besó pese a su rechazo, le levantó la ropa, le besó los senos y le introdujo los dedos en la vagina, pese a la resistencia de la joven.
La denunciante, que tenía 24 años en ese momento, aseguró que logró apartar al futbolista de una patada y posteriormente envió un mensaje a una amiga, quien acudió a recogerla.
Hakimi ha negado cualquier acto de penetración y sostiene que únicamente hubo abrazos mutuos e intercambios de besos que, según su versión, fueron consentidos.
La defensa presentó el testimonio de Mbappé, quien habló con Hakimi aquella noche y fue interrogado por los investigadores. El delantero declaró que Hakimi le contó que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas".
Posteriormente, la defensa aportó una carta de Mbappé en la que el delantero matizó su declaración inicial. Sin embargo, el cambio en el testimonio no fue suficiente para evitar que Hakimi sea llevado a juicio.