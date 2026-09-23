¡Irreconocible! El impactante cambio físico de Patón Mejía tras críticas por su peso

Germán “Patón” Mejía está viviendo una etapa diferente en su carrera y su cambio físico no ha pasado desapercibido.
El experimentado mediocampista hondureño luce una figura mucho más atlética desde su llegada al Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.
El volante, recordado por sus años de éxito con Olimpia, ha encontrado en el conjunto de la segunda división una nueva oportunidad para continuar ligado al fútbol y demostrar que todavía tiene mucho que aportar dentro de las canchas.
Su actualidad contrasta con algunos de los momentos que atravesó anteriormente en el balompié hondureño, cuando fue objeto de críticas relacionadas con su peso durante sus etapas con Lobos y Real España.
Así era EL físico de Germán Mejía cuando estaba en los Lobos de la UPN.
Ahora, la imagen que muestra es completamente distinta. Mejía ha exhibido una condición física que ha llamado la atención de los aficionados y que refleja un proceso personal que, según explicó, va mucho más allá de una cuestión estrictamente deportiva.
En una entrevista concedida a Radio Cantarranas, el exjugador olimpista habló abiertamente sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses y vinculó esta nueva etapa con una transformación en su vida espiritual.
Para Mejía, el cambio no se limita a entrenar más o cuidar su condición física. El futbolista aseguró que tomó una decisión que considera fundamental para su presente y que ahora intenta trasladar a todos los aspectos de su vida.
"Hemos cambiado nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, la vida del fútbol es linda, pero la vida eterna es lo más bello”, manifestó el mediocampista hondureño durante la conversación.
La declaración refleja la importancia que el jugador le concede actualmente a su fe. Después de varios años como profesional y de haber conseguido múltiples títulos con Olimpia, Patón asegura estar atravesando una etapa marcada por nuevas prioridades.
El futbolista también destacó a las personas que lo han acompañado durante este proceso y agradeció públicamente el respaldo que ha recibido de su entorno más cercano, especialmente de su pareja y de integrantes de la iglesia a la que actualmente asiste.
"Agradecido con mi novia Lissy Martínez, al líder, al apóstol de la iglesia aquí de Cordero, al líder Wilmer, a la patrona, que son los que me apoyan. Gracias a Dios hemos cambiado la vida y los animo a todos a buscar de Dios, cambiar la vida, cambia para bien", expresó.
De esta manera, Patón Mejía atraviesa una nueva etapa en su carrera, ahora defendiendo los colores del Arsenal SAO y mostrando una versión física y personal que él mismo atribuye a los cambios que ha decidido realizar en su vida.