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¡Irreconocible! El impactante cambio físico de Patón Mejía tras críticas por su peso

De las críticas por su peso a una nueva versión: Patón Mejía cuenta cómo cambio su físico ahora que juega en el Arsenal SAO de Cantarranas

23 de septiembre de 2026 a las 19:47
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Germán “Patón” Mejía está viviendo una etapa diferente en su carrera y su cambio físico no ha pasado desapercibido.
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El experimentado mediocampista hondureño luce una figura mucho más atlética desde su llegada al Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.
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El volante, recordado por sus años de éxito con Olimpia, ha encontrado en el conjunto de la segunda división una nueva oportunidad para continuar ligado al fútbol y demostrar que todavía tiene mucho que aportar dentro de las canchas.
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Su actualidad contrasta con algunos de los momentos que atravesó anteriormente en el balompié hondureño, cuando fue objeto de críticas relacionadas con su peso durante sus etapas con Lobos y Real España.
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Así era EL físico de Germán Mejía cuando estaba en los Lobos de la UPN.
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Ahora, la imagen que muestra es completamente distinta. Mejía ha exhibido una condición física que ha llamado la atención de los aficionados y que refleja un proceso personal que, según explicó, va mucho más allá de una cuestión estrictamente deportiva.
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En una entrevista concedida a Radio Cantarranas, el exjugador olimpista habló abiertamente sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses y vinculó esta nueva etapa con una transformación en su vida espiritual.
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Para Mejía, el cambio no se limita a entrenar más o cuidar su condición física. El futbolista aseguró que tomó una decisión que considera fundamental para su presente y que ahora intenta trasladar a todos los aspectos de su vida.
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"Hemos cambiado nuestra vida, hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, la vida del fútbol es linda, pero la vida eterna es lo más bello”, manifestó el mediocampista hondureño durante la conversación.
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La declaración refleja la importancia que el jugador le concede actualmente a su fe. Después de varios años como profesional y de haber conseguido múltiples títulos con Olimpia, Patón asegura estar atravesando una etapa marcada por nuevas prioridades.
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El futbolista también destacó a las personas que lo han acompañado durante este proceso y agradeció públicamente el respaldo que ha recibido de su entorno más cercano, especialmente de su pareja y de integrantes de la iglesia a la que actualmente asiste.
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"Agradecido con mi novia Lissy Martínez, al líder, al apóstol de la iglesia aquí de Cordero, al líder Wilmer, a la patrona, que son los que me apoyan. Gracias a Dios hemos cambiado la vida y los animo a todos a buscar de Dios, cambiar la vida, cambia para bien", expresó.
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De esta manera, Patón Mejía atraviesa una nueva etapa en su carrera, ahora defendiendo los colores del Arsenal SAO y mostrando una versión física y personal que él mismo atribuye a los cambios que ha decidido realizar en su vida.
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