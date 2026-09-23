¿Quién es Luis Arcangel Ramos?, el futbolista hondureño que jugó un Mundial Sub 20, se enfrentó al Liverpoo en la Champions League y se hizo famoso por una estampita del Mundial 2010
Luís Arcángel Ramos Colón, quien nació en San Pedro Sula, Cortés, es un ex futbolista de nacionalidad hondureña y que jugaba en la posición de mediocampista. Tuvo una trayectoria en el extranjero, sin embargo, su nombre se hizo famoso gracias a una estampita del Panini en el Mundial 2010.
En el 2003, Luis Ramos inició su carrera en las Reservas del Marathón. Luego dio el salto al primer equipo donde logró su debut. Dos años después de probar su calidad, un equipo europeo se fijó en él y lo fichó.
Se trata del Zilina, equipo de Eslovaquia que en el 2005, tocó la puerta de los verdes para fichar al mediocampista catracho de 20 años. En Zilina solo estuvo un año, apenas jugó 10 partidos, sin embargo este no sería el fin de su aventura por Europa.
Al ser legionario, Luis Ramos disputó la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 2005 con la Sub-20. Luis Ramos solo disputó 2 partidos y no anotó goles con la Selección de fútbol de Honduras (sub-20) en el torneo realizado en Países Bajos en el año 2005.
En 2006 Ramos dejaría al Zilina para unirse al FC Nitro, también de la Primera División de Eslovaquia. Aquí su aventura sería peor, en un año solo jugó 4 partidos, seguía sin anotar goles en el viejo continente y su calidad se empezaba a poner en duda.
No le fue tan bien en Eslovaquia y tomó la decisión de irse en el 2007 a la Segunda División de Hungría para jugar con el Spartacus FC. Aquí estaría 2 años, los suficientes para mostrar su gran capacidad, jugó 37 partidos y anotó 2 goles, suficientes para que un equipo de Primera División de Hungría se fijara en él.
En el año 2009 fue cuando su carrera tuvo uno de los momentos más importantes. El hondureño era poco conocido aún en el país, pero ya dominaba el fútbol de Hungría con el Debreceni Vasuras Sport Club, equipo con el que jugó la Champions League ante el Liverpool. Un partido que lo hizo más famoso por lo que hizo en Anfield.
En esse tiempo es cuando se da su primera y única aparición en la H de Reinaldo Rueda. Ramos fue convocado para la Copa Oro 2009, sin embargo, no jugó ni un minuto en el combinado nacional.
Pero su momento más de fama fue cuando el Panini, empresa encargada de hacer álbumes de todos los mundiales, puso a Luis Ramos dentro de las estampitas de la selección de Honduras de Reinaldo Rueda que se clasificaba a un mundial después de 28 años. Sin embargo, nunca estuvo convocado y casi nadie lo conocía.
A partir de ese momento se hizo viral en Honduras y su carrera fue más seguida por todo el país. El 24 de junio de 2013, Luis Ramos fue presentado oficialmente con el club francés de la Ligue 2, LB Châteauroux, firmando un contrato por dos temporadas con el club francés, con el que jugara a partir de la Temporada 2013-14.
En enero de 2014 se vendría una montaña rusa de aventuras para Ramos, primero iría al Teplice de Republica Checa, después del Mundial fue al Azal de Azerbaiyán, y en 2016 fue a Iraq para jugar con el Al-Zawraa.
En 2017 tocaba volver a casa. Tras 10 años jugando por Europa, tocaba volver al Marathón, lugar en el que se formó. Apenas estuvo un año en Honduras, y volvió a estar en el Viejo Continente.
En 2018 Luis Ramos empezó a jugar para Rakamaz de Hungría, después pasaría al Debreceni EA, el otro equipo de la ciudad, hasta jugar en el Füzesgyarmat
En el 2022 el mediocampista catracho jugpo en el Cigánd SE de la Tercera División del fútbol de Hungría.
Luis Ramos actualmente se encuentra jugando en Hungría sus 41 años con el Hajdúsámson. Pero Luis Ramos ha compartido en sus redes sociales que su vida ha dado un giro inesperado fuera de las cnachas.
El hondureño se casó con una húngara, una hermosa mujer que conquistó el corazón del ex jugador del Marathón. La joven, de 28 años de edad, es de Debrecen y le dió el "Sí" para finalmente casarse.
"Dios bendiga el dia en que llegaste a mi vida. Y todos los días y años que quedan por venir", publicó en sus redes sociales el 30 de julio del 2026.
Luis Ramos también es muy amigo del futbolista hondureño Antony "Choco" Lozano. Ramos asistió a la boda del delantero, quien se casó con la modelo hondureña Joselinn Silver a principios de enero de 2025 en Altos de Chavón, una villa de estilo mediterráneo situada en La Romana, República Dominicana