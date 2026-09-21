Ferran Torres pulveriza al Barcelona: la sorpresiva decisión que tomó el delantero

Ferran Torres decidió hacer borrón y cuenta nueva tras su etapa por el Barcelona. El delantero español ha eliminado de sus historias destacadas de Instagram el contenido que tenía relacionado con el equipo azulgrana, un movimiento que no ha pasado desapercibido luego de firmar con el PSG durante este verano. El 'Tiburón' pone punto y final así también en las redes sociales un ciclo de cuatro años y medio en el conjunto catalán. Cabe recordar que llegó en enero de 2022 desde el Manchester City y disputó un total de 207 partidos en los que anotó 65 goles.

Ahora, ya lejos del Barcelona, Ferran realizó otro movimiento significativo: eliminó de sus destacados las publicaciones relacionadas con el Barça que conservaba en su perfil de Instagram. No ha acompañado la decisión de ningún mensaje ni ha explicado públicamente el motivo. Por tanto, el gesto no permite conocer si responde simplemente a una renovación de su perfil personal o si pretende marcar distancia con su etapa como blaugrana. Ferran ha decidido prescindir de esas imágenes justo después de decilr adiós al Barcelona y comenzar una nueva vida futbolística en la capital francesa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE