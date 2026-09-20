Ferran Torres tiene a Luis Enrique soñando, pero ellos no dan tregua en la Ligue 1

La irrupción de Ferran Torres a la hora de partido, desde el banquillo, resultó providencial para el París Saint Germain, que se apuntó el clásico francés en el Velodrome, contra el Marsella (1-2), desnivelado por Marquinhos y que empuja al conjunto de Luis Enrique a la zona alta de la clasificación. Aún está lejos del liderato el campeón que lastra su mal arranque y los tres partidos iniciales de temporada sin ganar. Ahora lleva dos triunfos seguidos por primera vez en la Ligue 1 y se alza al sexto lugar, aunque aún a cinco puntos del Mónaco.

Todo lo contrario que el Marsella, mucho más necesitado, que fue incapaz de evitar su cuarta derrota seguida y que cae al penúltimo lugar de la tabla, en descenso. El puesto de Bruno Genesio corre peligro. Luis Enrique necesitó recurrir a Ferrán para encontrar la claridad en ataque que no vieron ni Ousmane Dembele, ni Desiere Doue ni Khvicha Kvaratskhelia, que en la primera parte fueron inferiores al cuadro local. El exjugador del Barcelona agitó el partido. Adelantó al PSG, respondió el Marsella gracias al inglés Angel Gomes y resolvió Marquinhos, a un cuarto de hora del final, antes de que el combinado marsellés se quedara con diez por la expulsión de Thimoty Weah por doble amarilla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hasta la salida al campo de Ferran Torres apenas hubo oportunidades. Para ninguno. El balón rondó ambas áreas, hubo tiros lejanos, pero el peligro apareció con el internacional español. A partir de su entrada, dio un giro el partido.

Todo fueron tiros lejanos. De Dembelé, que estuvo desacertado, de Kvaratskhelia y otra clara de Joao Neves, ya en la segunda parte, que falló una clara, de cabeza. A Neal Maupay le faltó precisión cuando recibió la pelota dentro del área, con la zaga visitante descolocada. Y después llegó el primer gol. Siete minutos necesitó Ferran desde que salió al campo. Un centro impecable de Doue desde la izquierda, al área pequeña, la remató de cabeza el español. Pero un error, una pérdida del PSG en el centro del campo propició el empate. Amine Gouiri envió la pelota al inglés Angel Gomes que sorteó a William Pacho y batió a Matvey Safonov. Solo duró dos minutos la alegría al Marsella porque Marquinhos desniveló el choque cuando recibió un largo centro de Nuno Mendes. El central brasileño marcó al segundo intento, cuando Jeffrey De Lange no pudo repeler el tiro. El Marsella se quedó con diez por la doble amarilla de Weah y las opciones locales se hundieron. Como el equipo en la clasificación, penúltimo, en descenso.



-- Ficha técnica 1 - Marsella: Jeffrey De Lange; Timothy Weah, Conrad Jaden Egan-Riley, Naif Aguerd, Emerson (Ulisses Garcia, m.84); Himad Abdelli (Kelyann Bezahaf, m.84), Pierre Emeli Hojbjerg; Amine Harit (Keylianoe Abdallah, m.63), Amine Gouiri, Igor Paixao (Angel Gomes, m.30); y Neal Maupay (Faris Moumbagna, m.84). 2 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Warren Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Maghnes Akliouche, m.65); Desire Doue (Lucar Beraldo, m.79), Kvicha Khavaratskhelia (Ferran Torres, m.59) y Ousmane Dembele (Mika Godts, m.79). Goles: 0-1, m.66: Ferran Torres. 1-1, m.72: Angel Gomes; 1-2, m.74: Marquinhos Árbitro: Francoise Letexier. Expulsó por doble amarilla a Timothy Weah (m.77) y amonestó a Keylianoe Abdallah y Angel Gomes, del Marsella y a Nuno Mendes, del París Saint Germain. Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Velodrome de Marsella ante 67.000 espectadores.