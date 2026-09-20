CTA admite error y señala el jugador que tuvo que ser expulsado en el Atlético-Madrid

Desde el organismo arbitral son conscientes de que hubo errores importantes durante el encuentro. Entre ellos, uno que pudo cambiar el rumbo del partido: la acción de Kang-In Lee sobre Federico Valverde .

El Atlético-Real Madrid sigue dejando mucha tela que cortar. El derbi madrileño estuvo marcado por varias decisiones arbitrales polémicas y el debate promete extenderse durante los próximos días, a la espera de las explicaciones que pueda ofrecer el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en su habitual espacio de revisión.

El futbolista del Atlético de Madrid realizó una fuerte entrada sobre el uruguayo que no fue sancionada por el árbitro Ortiz Arias ni revisada posteriormente por el VAR. Sin embargo, para el CTA la acción era merecedora de tarjeta roja directa.

Esta es considerada una de las equivocaciones más claras del partido, ya que el centrocampista rojiblanco pudo haber sido expulsado por la entrada sobre Valverde, misma que dejó con una lesión al futbolista del Real Madrid, así lo ha dado a conocer el club.

Pero no fue la única jugada que generó controversia. El propio Ortiz Arias tuvo que ser auxiliado por el VAR en dos de las tres acciones más discutidas del encuentro.

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La primera intervención del videoarbitraje se produjo después de un error de identidad. El árbitro había señalado una falta de Jude Bellingham y le mostró tarjeta amarilla, pero desde el VAR le hicieron ver que la infracción había sido cometida por un futbolista del Atlético sobre el jugador del Real Madrid y que la acción podía tener consecuencias disciplinarias mayores. Finalmente, Ortiz Arias no mostró la roja. Desde el CTA entienden que la jugada era confusa y, por ello, consideran que el árbitro pudo verse condicionado en su decisión.