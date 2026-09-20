  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Real Madrid informa la fuerte lesión que sufrió Valverde tras la entrada de Kang-In Lee

El uruguayo se perdería la Fecha FIFA y se espera que pueda regresar a la acción una vez finalizado el parón internacional.

Real Madrid informa la fuerte lesión que sufrió Valverde tras la entrada de Kang-In Lee

Esta es la fuerte lesión que sufrió Valverde tras la falta de Kang-In Lee
20 de septiembre de 2026 a las 12:28

El uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una entrada del surcoreano Kang-in Lee.

Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.

Las rojas perdonadas al Atlético, errores del VAR contra el Madrid y ataque a Mbappé

Tras este, el Real Madrid comunicó que Valverde sufre "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

Conociendo esto, Valverde se perdería la fecha FIFA con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.

Del mismo modo, se espera que esté fuera de juego durante 2–3 semanas por una lesión en el tobillo izquierdo tras la entrada de Kang-In Lee.

Comunicado del Real Madrid

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas.

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias