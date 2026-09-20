Cholo Simeone manda a silenciar a Mourinho: "No hay que pasar la línea"

El Cholo Simeone fuy muy serio en conferencia de prensa tras el triunfo 2-1 del Atlético de Madrid ante el Real Madrid por la fecha 7 de LaLiga de España. El DT argentino ha sido claro y no está dispuesto a permitir que la 'rajada' del entrenador del Real Madrid empañe la victoria de su equipo.

Del mismo modo, habló de las polémicas del partido, las expulsiones y la reconcialiación de Julián Álvarez con la afición del Metropolitano.

PALABRAS DEL CHOLO SIMEONE EN CONFERENCIA

SILENCIA A MOURINHO



"Somos respetuosos con lo que opinan los demás, estamos en lugar privilegiado en el que todos estamos muy expuestos, cualquier nombre, ya sea Simeone, Mourinho, Flick, Pellegrini... Necesitamos tener cuidado con lo que decimos y saber respetar a los demás. Perder, perdemos todos. Pero cuando uno sale de esa línea del respeto es peligroso, por más que te llames Mourinho, Flick o Simeone, no vale todo. No hay que pasar esa línea nunca".



JUGADAS POLÉMICAS



Fue un partido intenso, ante un rival con unas transiciones increíble y las controlamos casi todas. En el segundo tiempo, sólo esa que se chocan Cuti y Llorente y deja a Diomande. Creo que controlamos en todo momento desde el trabajo colectivo, defensivo y grupal y sabiendo por dónde les podíamos hacer daño y no vamos a dejar de destacar el partido por esas cosas que quieren comentar.



¿ERAN EXPULSIONES?



"No opiné en las otras jugadas. El jefe de los árbitros ya dijo que no era expulsión. Ahora si nos queremos detener en eso, pues vale, juguemos, Pero el partido lo ganamos".

¿GANÓ EL MEJOR?



"Estás buscando un título y yo sinceramente no lo necesito. Hicimos un trabajo muy bueno colectivo, el equipo defendió muy bien ante grandes jugadores y los logramos contener. ¿Eso se vio o jugamos al juego que quieren que juguemos?. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tengo claro lo que hizo el equipo, la alegría de nuestra gente una vez más después de que hace 15 años no era fácil y nos hace seguir creciendo como equipo. Es un paso más".



VUELVE JULIÁN POCO A POCO



"Tenemos una gente increíble, no hay palabras de agradecimiento a todo lo que pudo atravesar de futbolista y de entrenador. Cuando entregas lo que tienes, te quieren. Julián lo intentó, le costó y lo vamos a recuperar. Y muy contento por Jonathan, nos da esa competencia para competir hasta donde podamos".