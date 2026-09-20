Real Madrid en problemas y Atlético presiona al Barcelona: así queda la tabla de España

Atlético de Madrid ha ganado su primer derbi 2-1 ante el Real Madrid de Mourinho y ha dado un salto importante en la lucha por LaLiga de España. El equipo del Cholo Simeone consiguió la victorias gracias a los goles de Alejandro Grimaldo (53') desde los onces pasos tras la expulsión de Huijsen, quien le cometió falta dentro del área a Giuliano Simeone (51').

Tras el gol de penal, Jonathan David aumentó la ventaja en el 59' para el Atlético de Madrid. Real Madrid descontó al 89' con gol de cabeza de Rüdiger, pero no fue suficiente para lograr un punto por la fecha 7 de LaLiga de España. Con este resultado, el Atlético pasa al segundo lugar desplazando al equipo de Mourinho al tercer puesto. Los colchoneros quedan con 16 puntos y los blancos con 15, mismos que tien Real Betis (4°). Asimismo, el Barcelona que goleó ayer 3-1 al Sevilla queda en la cima de la tabla con 21 puntos luego de ganar sus primeros 7 partidos en LaLiga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por otro lado, en la zona baja se encuentran Villarreal (16°), Levante (17°) y Elche (18°) con cinco puntos. Valencia es penúltimo con 4 unidades y Málaga está en la zona baja con solo 3 puntos.