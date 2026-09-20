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Real Madrid en problemas y Atlético presiona al Barcelona: así queda la tabla de España

Así queda la tabla de posiciones de LaLiga de España tras el triunfo 2-1 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid

Real Madrid en problemas y Atlético presiona al Barcelona: así queda la tabla de España

Atlético le da duro revés al Real Madrid y Barcelona es presionado
20 de septiembre de 2026 a las 09:53

Atlético de Madrid ha ganado su primer derbi 2-1 ante el Real Madrid de Mourinho y ha dado un salto importante en la lucha por LaLiga de España.

El equipo del Cholo Simeone consiguió la victorias gracias a los goles de Alejandro Grimaldo (53') desde los onces pasos tras la expulsión de Huijsen, quien le cometió falta dentro del área a Giuliano Simeone (51').

Duro golpe del Atlético al Real Madrid de Mourinho en el derbi; Barcelona celebra

Tras el gol de penal, Jonathan David aumentó la ventaja en el 59' para el Atlético de Madrid. Real Madrid descontó al 89' con gol de cabeza de Rüdiger, pero no fue suficiente para lograr un punto por la fecha 7 de LaLiga de España.

Con este resultado, el Atlético pasa al segundo lugar desplazando al equipo de Mourinho al tercer puesto. Los colchoneros quedan con 16 puntos y los blancos con 15, mismos que tien Real Betis (4°).

Asimismo, el Barcelona que goleó ayer 3-1 al Sevilla queda en la cima de la tabla con 21 puntos luego de ganar sus primeros 7 partidos en LaLiga.

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Por otro lado, en la zona baja se encuentran Villarreal (16°), Levante (17°) y Elche (18°) con cinco puntos. Valencia es penúltimo con 4 unidades y Málaga está en la zona baja con solo 3 puntos.

TABLA DE LA LIGA ESPAÑOLA TRAS 7 FECHAS

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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