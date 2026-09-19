Sevilla choca contra el temible Barcelona: hora y por dónde ver hoy el partido de LaLiga

El Barcelona de los récords (7 victorias en los primeros siete partidos del curso), líder en solitario de LaLiga, quiere llegar al parón FIFA con un pleno de victorias, aunque lo tendrá complicado ante un Sevilla con unos números que no se le recordaban. Los azulgranas están exhibiendo una contundencia fuera de lo normal: seis victorias en el campeonato (28 goles a favor y 6 en contra) y otra goleada más en la Champions League (5-1 ante el Feyenoord). Además, Hansi Flick ha conseguido mantener enchufado a todo el equipo, con continuas rotaciones y la continua aparición sorpresa de diferentes jugadores.

Ante el Sevilla, en el enfrentamiento número 100 en la capital hispalense entre ambos, el técnico alemán no podrá contar con su portero titular, Joan Garcia, que se lesionó levemente en la jornada pasada contra el Racing. Después de la dubitativa actuación de Wojciech Szczęsny, partido en el que cometió un clamoroso error en el segundo tanto, igual Flick podría plantearse darle una oportunidad al croata Dominik Livakovic, aunque el discurso del DT siempre es de apoyo absoluto al polaco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Enfrente el Sevilla ha iniciado la temporada con unos números que no se le recordaban desde hace varias campañas, con 13 puntos de 18 posibles, un resurgimiento que pondrá a prueba contra el Barça que se encuentra en modo apisonadora.

Todavía tienen en su retina el mejor partido de la pasada temporada, cuando aún dirigidos por el argentino Matías Almeyda vencieron al Barcelona por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán. Entonces también el Barça llegaba como líder consolidado y el Sevilla con una aceptable racha que después se rompió de raíz, hasta el punto de que Almeyda fue destituido antes de la conclusión de la campaña para que Luis García Plaza lo supliera en el banquillo. El técnico madrileño trabaja con una plantilla que está muy sujeta a las estrictas condiciones económicas por las que atraviesa el club, pero ha logrado que todos sus jugadores se comprometan con una causa en la que competir y luchar no es negociable.

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido entre Sevilla y Barcelona que se jugará este sábado corresponde a la séptima jornada de LaLiga y comenzará a partir de la 1:00 PM de Honduras y México. En España arranca desde las 9:00 PM. Dicho compromiso se podrá ver por la señala de Sky Sports, DSports, Disney+ y Movistar LaLiga TV. También puede seguir todas las incidencias por nuesta web en Diez.hn.

POSIBLES ALINEACIONES