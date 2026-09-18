Derbi Madrileño: Real Madrid vs Atlético de Madrid, en vivo por ViX Premium en tu plan Tigo

San Pedro Sula, Honduras. Este domingo 20 de septiembre Madrid se pinta de rojiblanco y blanco. El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi de la temporada 2026-27, correspondiente a la jornada 7 de LALIGA, con ambos equipos llegando en gran momento y con la tabla de posiciones de por medio. ¿Dónde ver el partidazo en Honduras? El Derbi Madrileño se transmitirá en ViX Premium en tu plan Tigo este domingo 20 de septiembre a las 8:15 a.m., y es fácil adquirir el servicio si todavía no lo tenés. Podés activarlo por solo 165 lempiras al mes en tu plan postpago o residencial. ¡Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en el Derbi Madrileño! Disfruta TODA LALIGA en ViX Premium por Tigo. Contrátalo hoy a través de Mi Tigo App por solo L165 y no te lo pierdas.

Si todavía no lo tenés, qué esperás: activalo en Mi Tigo App y no te perdás ni un minuto, con un Real Madrid que buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación y un Atlético que llega envalentonado tras golear 4-0 al Osasuna en su última salida. Vive la intensidad del Derbi Madrileño: Real Madrid vs Atlético, este domingo 20 de septiembre a las 8:15 a.m. Activa ViX Premium hoy en tu Plan Postpago o Residencial Tigo por solo L165 al mes, y no te pierdas ni un momento de la acción. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, es uno de los equipos más goleadores del torneo: acumula cinco victorias y una sola derrota en sus primeros seis partidos, con 17 goles a favor y apenas 6 en contra, y viene de sufrir hasta el descuento para vencer 2-3 al Elche. El conjunto blanco no podrá contar con Éder Militão, Rodrygo Goes ni Ferland Mendy, todos en la enfermería.

Del otro lado, el Atlético de Diego Simeone llega al derbi después de golear 4-0 a Osasuna. Pablo Barrios es baja por lesión, mientras que Alexander Sørloth continúa en recuperación. Julián Álvarez, por su parte, está recuperado y listo para reaparecer ante el Real Madrid, aunque su titularidad todavía no está confirmada. En el historial reciente el balance favorece a la Casa Blanca: ganó el último cruce liguero 3-2 el pasado marzo, aunque el Atlético le propinó un severo 5-2 en el derbi de septiembre de 2025. El colegiado designado para este domingo es Miguel Ángel Ortiz Arias.

¿Quién tiene más títulos en España?

Real Madrid y Atlético no solo se juegan puntos en el campo, también hay una brecha histórica en las vitrinas. Este domingo 20 de septiembre a las 8:15 a.m., el Real Madrid enfrenta al Atlético de Madrid. Activa ViX Premium en Mi Tigo App y disfruta cada partido de LALIGA por solo L165 al mes.