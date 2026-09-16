Szczesny ingresó por Joan García y su tremendo error: la reacción de Flick

Joan García se perdió la segunda mitad de la goleada del Barcelona sobre el Racing de Santander este miércoles en el Camp Nou (7-2). El arquero azulgrana había disputado el primer tiempo, pero durante el descanso fue reemplazado por el polaco Wojciech Szczęsny. El cambio fue inesperado, ya que no se había visto a García con problemas físicos en los primeros 45 minutos. Había intervenido con normalidad bajo la lluvia y sin mostrar signos de estar tocado. Sin embargo, en la última acción antes del descanso, se resbaló sobre el césped mojado, un lance que pudo estar detrás de sus molestias.

De acuerdo con la prensa catalana, el cambio se produjo por precaución. Joan notó una molestia muscular y Flick prefirió no correr ningún riesgo. Por el momento, no hay confirmación de una lesión de gravedad. Szczesny ingresó tras el descanso y disputó sus primeros minutos de la temporada. Sin embargo, no fue afortunado. En el minuto 65, el guardameta recibió un pase atrás dentro del área y se entretuvo con el balón en lugar de despejarlo o jugar rápido. Zabiri aprovechó el error, le robó la pelota y marcó para el Racing, recortando distancias. El polaco reconoció inmediatamente su fallo y pidió perdón a la afición con un gesto. Una cantada que dio vida a la visita en la segunda mitad y que convirtió el estreno de Szczesny en este curso en una noche mucho más complicada de lo previsto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE