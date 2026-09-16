Raphinha receta golpe a Mbappé tras hat-trick: así quedó el pichichi

Con esta producción ofensiva, Raphinha dejó atrás a Kylian Mbappé , del Real Madrid, y a su compañero Lamine Yamal , quienes aparecen con siete anotaciones cada uno en la clasificación de máximos artilleros. El brasileño ahora cuenta con una ventaja de dos goles sobre ambos.

Raphinha se adueñó del liderato de goleo en LaLiga de España luego de su espectacular actuación con el Barcelona frente al Racing de Santander. El delantero brasileño marcó un hat-trick en la sexta jornada del campeonato y alcanzó los nueve tantos , tomando distancia de sus principales perseguidores.

La actuación de Raphinha fue determinante para el conjunto azulgrana, que volvió a contar con una importante cuota goleadora en esta jornada. Sus tres tantos frente al Racing de Santander le permitieron escalar hasta lo más alto de una tabla que comienza a mostrar una fuerte disputa entre las figuras de Barcelona y Real Madrid.

Mbappé también atraviesa un gran momento goleador con el equipo merengue y se mantiene en la segunda posición de la clasificación junto a Yamal. El francés viene de marcar nuevamente en la victoria del Real Madrid ante el Elche, resultado que permitió al conjunto blanco igualar en puntos al Barcelona en la parte alta de LaLiga.

Por su parte, Yamal continúa aportando goles para el cuadro catalán y se mantiene como uno de los protagonistas de la carrera por el Pichichi. El joven atacante suma siete celebraciones, las mismas que Mbappé, mientras Raphinha disfruta actualmente del primer lugar con sus nueve anotaciones.

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La tabla de goleadores después de la sexta fecha queda encabezada por Raphinha con nueve goles, seguido por Lamine Yamal y Kylian Mbappé con siete. Más abajo aparecen Sergio Camello y Roberto Fernández, ambos con seis, mientras que Youssef Zabiri también registra seis y Pierre-Emerick Aubameyang completa el grupo mostrado en la clasificación con cinco tantos.