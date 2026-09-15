Real Madrid alcanza al Barcelona: así quedó la tabla en España

El Real Madrid consiguió este martes una victoria de 3-2 sobre el Elche en el estadio Martínez Valero, resultado que le permite dar un importante salto en la clasificación de LaLiga 2026-27. El conjunto blanco sumó tres puntos y alcanzó los 15 puntos, igualando momentáneamente al FC Barcelona en la cima del campeonato. El equipo dirigido por José Mourinho tuvo que trabajar hasta el final para quedarse con el triunfo en un partido correspondiente a la sexta jornada. Con este resultado, el Madrid mantiene su persecución sobre un Barcelona que hasta antes de esta fecha había ganado sus cinco compromisos ligueros y lideraba en solitario.

La victoria también modifica el panorama de la parte alta de la tabla, donde el conjunto merengue aparece con 15 unidades en seis partidos, producto de cinco triunfos y una derrota. Barcelona, por su parte, tiene la oportunidad de recuperar el liderato en solitario cuando complete su compromiso pendiente de esta jornada. Ese encuentro será este miércoles 16 de septiembre a la 1:30 de la tarde, hora de Honduras, cuando el Barcelona reciba al Racing de Santander en el Camp Nou. El conjunto cántabro regresó esta temporada a la máxima categoría del fútbol español después de 14 años y afrontará uno de sus partidos más exigentes del campeonato.