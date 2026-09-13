"Me lo merecería yo": Lamine Yamal entierra a Mbappé en la lucha por el Balón de Oro

El duelo por el Balón de Oro 2026 comienza a tomar temperatura y Lamine Yamal no esquivó la pregunta sobre sus posibilidades de quedarse con el prestigioso galardón luego de estar entre los 30 nominados para llevarse el premio en este año. El futbolista del Barcelona es uno de los principales candidatos después de firmar una temporada destacada tanto con su club como con la selección española, con la que conquistó la Copa del Mundo 2026. Al otro lado aparece Kylian Mbappé, quien también llega con argumentos de peso tras convertirse en el máximo goleador del Mundial y terminar como Pichichi de LaLiga.

La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, en el marco del 70 aniversario del certamen. Mientras la carrera comienza a calentarse, Yamal dejó una declaración contundente sobre quién considera que debería quedarse con el premio. En un adelanto de su entrevista con ‘Universo Valdano’, de Movistar, el joven español fue consultado sobre a quién entregaría él el Balón de Oro: “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo”, respondió inicialmente Yamal. Sin embargo, cuando la conversación avanzó, fue mucho más directo respecto a sus propias opciones. “¿A quién se lo darán? Eso es una conversación muy larga”, señaló el atacante, antes de dejar clara su postura: “Creo sinceramente que como mejor del mundo quizás somos dos, pero este año me lo merecería yo”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE